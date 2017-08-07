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7 августа, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Курс «Маркетинг для предпринимателей» пройдет в Ташкенте

Лекции практиков из Black Bear Kofi, MyTaxi, Ucell, Samarqand Darvoza и специалистов из Европы.

Сегодня, 16:00   Общество     на правах рекламы

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Маркетинг для предпринимателей», на котором своим практическим опытом поделятся ведущие специалисты Узбекистана и будут разобраны реальные кейсы нашего рынка.

Спикеры курса:

  • Майкл Нюборг — основатель консалтинговой компании Point57, директор по продажам Cabinplant A/S в Дании (в прошлом региональный менеджер по продажам в России, СНГ, Турции компании Ishida Europe LTD в Англии).
  • Камилла Хрулева — основатель консалтинговой компании Point57 (в прошлом региональный менеджер по продажам OctoFrost AB, руководитель проектов Tetra Pak в Центральной Азии, менеджер по развитию бизнеса Talenstsys Telecom в Швеции, руководитель Delicatessen De Europa и менеджер по мерчендайзингу America’s Cup в Испании).
  • Акмаль Пайзиев — основатель MyTaxi и MyTaxi Express.
  • Илья Никитин — основатель Black Bear Kofi.
  • Нигора Акилова — менеджер по связям с общественностью и корпоративным вопросам в международной компании.
  • Айжан Касымбекова — директор агентства маркетинговых исследований MoreInfo.
  • Диер Мирзаахмедов — председатель правления Ассоциации предприятий «Миллий маркетинг маркази» (Национальный маркетинговый центр), основатель рекламного агентства Siymo.
  • Улугбек Хожиахмедов — управляющий партнер Compass Consulting.
  • Таир Челебиев — ведущий специалист секции разработки продуктов B2C в Ucell.
  • Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).
  • Бахтиер Хасанов — основатель Lamuz (в прошлом менеджер MyTaxi, основатель bozor.uz).
  • Малика Эрматова — бренд-менеджер Guess, Pimkie, Jennyfer и Flormar в Узбекистане.
  • Дониер Досматов — директор компании Mirpotolkov (в прошлом бренд-менеджер в Nestle Uzbekistan, специалист отдела маркетинга Beeline Uzbekistan).
  • Алишер Джуманиязов — основатель Alpha Education (в прошлом — руководитель рекламного агентства Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza).

Темы курса:

  1. Исследование рынка и анализ конкурентов.
  2. Портрет клиента, таргетинг и сегментация.
  3. Разработка продукта (этапы разработка, принципы и цели создания продукта).
  4. Маркетинг на практике (инструменты оценки и анализа состояния вашей компании, правильное использование инструментов анализа).
  5. Поведение потребителей и процесс принятия решений.
  6. Вывод бренда на рынок на примере кофейни Black Bear.
  7. Стратегия продвижения в интернете.
  8. Разработка и анализ эффективности маркетинговых акций.
  9. PR — его принципы, функции, задачи и цели.
  10. Измерение пульса бизнеса (определение эффективности и пользы маркетинговых активностей).
  11. Маркетинг на примере собственных продуктов (Lamuz, bozor.uz)
  12. Разбор кейса — маркетинг на примере компании MyTaxi.
  13. Разбор кейса — маркетинг на примере консалтинговой компании Point57.

Предварительное начало курса — 4 сентября (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Курс начнется после формирования группы.

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Количество мест ограничено.

Запись по номеру: (+99899) 835−05−25.

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