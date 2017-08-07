Курс «Маркетинг для предпринимателей» пройдет в Ташкенте

Лекции практиков из Black Bear Kofi, MyTaxi, Ucell, Samarqand Darvoza и специалистов из Европы.

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Маркетинг для предпринимателей», на котором своим практическим опытом поделятся ведущие специалисты Узбекистана и будут разобраны реальные кейсы нашего рынка.

Спикеры курса:

Майкл Нюборг — основатель консалтинговой компании Point57, директор по продажам Cabinplant A/S в Дании (в прошлом региональный менеджер по продажам в России, СНГ, Турции компании Ishida Europe LTD в Англии).

Камилла Хрулева — основатель консалтинговой компании Point57 (в прошлом региональный менеджер по продажам OctoFrost AB, руководитель проектов Tetra Pak в Центральной Азии, менеджер по развитию бизнеса Talenstsys Telecom в Швеции, руководитель Delicatessen De Europa и менеджер по мерчендайзингу America’s Cup в Испании).

Акмаль Пайзиев — основатель MyTaxi и MyTaxi Express.

Илья Никитин — основатель Black Bear Kofi.

Нигора Акилова — менеджер по связям с общественностью и корпоративным вопросам в международной компании.

Айжан Касымбекова — директор агентства маркетинговых исследований MoreInfo.

Диер Мирзаахмедов — председатель правления Ассоциации предприятий «Миллий маркетинг маркази» (Национальный маркетинговый центр), основатель рекламного агентства Siymo.

Улугбек Хожиахмедов — управляющий партнер Compass Consulting.

Таир Челебиев — ведущий специалист секции разработки продуктов B2C в Ucell.

Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).

Бахтиер Хасанов — основатель Lamuz (в прошлом менеджер MyTaxi, основатель bozor.uz).

Малика Эрматова — бренд-менеджер Guess, Pimkie, Jennyfer и Flormar в Узбекистане.

Дониер Досматов — директор компании Mirpotolkov (в прошлом бренд-менеджер в Nestle Uzbekistan, специалист отдела маркетинга Beeline Uzbekistan).

Алишер Джуманиязов — основатель Alpha Education (в прошлом — руководитель рекламного агентства Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza).

Темы курса:

Исследование рынка и анализ конкурентов. Портрет клиента, таргетинг и сегментация. Разработка продукта (этапы разработка, принципы и цели создания продукта). Маркетинг на практике (инструменты оценки и анализа состояния вашей компании, правильное использование инструментов анализа). Поведение потребителей и процесс принятия решений. Вывод бренда на рынок на примере кофейни Black Bear. Стратегия продвижения в интернете. Разработка и анализ эффективности маркетинговых акций. PR — его принципы, функции, задачи и цели. Измерение пульса бизнеса (определение эффективности и пользы маркетинговых активностей). Маркетинг на примере собственных продуктов (Lamuz, bozor.uz) Разбор кейса — маркетинг на примере компании MyTaxi. Разбор кейса — маркетинг на примере консалтинговой компании Point57.

Предварительное начало курса — 4 сентября (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Курс начнется после формирования группы.

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Количество мест ограничено.

Запись по номеру: (+99899) 835−05−25.

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