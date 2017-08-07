Курс «Маркетинг для предпринимателей» пройдет в Ташкенте
Лекции практиков из Black Bear Kofi, MyTaxi, Ucell, Samarqand Darvoza и специалистов из Европы.
Сегодня, 16:00
Общество
на правах рекламы
Школа Alpha Education объявила набор на курс «Маркетинг для предпринимателей», на котором своим практическим опытом поделятся ведущие специалисты Узбекистана и будут разобраны реальные кейсы нашего рынка.
Спикеры курса:
- Майкл Нюборг — основатель консалтинговой компании Point57, директор по продажам Cabinplant A/S в Дании (в прошлом региональный менеджер по продажам в России, СНГ, Турции компании Ishida Europe LTD в Англии).
- Камилла Хрулева — основатель консалтинговой компании Point57 (в прошлом региональный менеджер по продажам OctoFrost AB, руководитель проектов Tetra Pak в Центральной Азии, менеджер по развитию бизнеса Talenstsys Telecom в Швеции, руководитель Delicatessen De Europa и менеджер по мерчендайзингу America’s Cup в Испании).
- Акмаль Пайзиев — основатель MyTaxi и MyTaxi Express.
- Илья Никитин — основатель Black Bear Kofi.
- Нигора Акилова — менеджер по связям с общественностью и корпоративным вопросам в международной компании.
- Айжан Касымбекова — директор агентства маркетинговых исследований MoreInfo.
- Диер Мирзаахмедов — председатель правления Ассоциации предприятий «Миллий маркетинг маркази» (Национальный маркетинговый центр), основатель рекламного агентства Siymo.
- Улугбек Хожиахмедов — управляющий партнер Compass Consulting.
- Таир Челебиев — ведущий специалист секции разработки продуктов B2C в Ucell.
- Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).
- Бахтиер Хасанов — основатель Lamuz (в прошлом менеджер MyTaxi, основатель bozor.uz).
- Малика Эрматова — бренд-менеджер Guess, Pimkie, Jennyfer и Flormar в Узбекистане.
- Дониер Досматов — директор компании Mirpotolkov (в прошлом бренд-менеджер в Nestle Uzbekistan, специалист отдела маркетинга Beeline Uzbekistan).
- Алишер Джуманиязов — основатель Alpha Education (в прошлом — руководитель рекламного агентства Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza).
Темы курса:
- Исследование рынка и анализ конкурентов.
- Портрет клиента, таргетинг и сегментация.
- Разработка продукта (этапы разработка, принципы и цели создания продукта).
- Маркетинг на практике (инструменты оценки и анализа состояния вашей компании, правильное использование инструментов анализа).
- Поведение потребителей и процесс принятия решений.
- Вывод бренда на рынок на примере кофейни Black Bear.
- Стратегия продвижения в интернете.
- Разработка и анализ эффективности маркетинговых акций.
- PR — его принципы, функции, задачи и цели.
- Измерение пульса бизнеса (определение эффективности и пользы маркетинговых активностей).
- Маркетинг на примере собственных продуктов (Lamuz, bozor.uz)
- Разбор кейса — маркетинг на примере компании MyTaxi.
- Разбор кейса — маркетинг на примере консалтинговой компании Point57.
Предварительное начало курса — 4 сентября (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Курс начнется после формирования группы.
Стоимость курса: 1,75 млн сумов.
Количество мест ограничено.
Запись по номеру: (+99899) 835−05−25.
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