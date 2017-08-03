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Фото: pediatriya.uz

Инфографика. Грудное вскармливание: почему это важно и как поддержать матерей

Поддержка грудного вскармливания — простой и действенный вклад в здоровье детей и будущее общества.

Сегодня, 12:38   Общество   Медиа  

Во Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания, которая отмечается 1−7 августа, представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане напоминает о пользе, которую грудное вскармливание несет для здоровья младенцев и их матерей. Тема недели 2017 года — «Поддержим грудное вскармливание вместе».

Грудное вскармливание — это первая иммунизация ребенка, помогающая производить антитела в его организме. Это основа хорошего питания и защита детей от болезней, позволяющая им расти и развиваться в полную силу. Это также польза для экономики, поскольку ведет к снижению расходов на здравоохранение, повышению уровня образования и производительности труда.

«Поддержка грудного вскармливания является одной из наиболее действенных и экономически эффективных инвестиций, которую страны могут вкладывать в здоровье своих детей и в будущее своих экономик и общества», — говорится в заявлении главы представительства ЮНИСЕФ Саши Грауманна.

В представленной ниже инфографике разъясняется польза грудного вскармливания для здоровья, интеллектуального и эмоционального развития детей, развенчиваются распространенные мифы (нередко навязываемые родными, соседями, а иногда и медицинскими работниками), а также приводятся примеры поддержки, которую семьи, работодатели и медработники могут оказать матерям.

Инфографика


Текст: «Газета.uz»      971
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