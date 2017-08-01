ТГЮУ провел вступительные испытания в новом формате (фото)

Особенностями вступительных экзаменов в ТГЮУ в этом году стали широкое использование ИКТ, обеспечение прозрачности и ужесточение контроля за абитуриентами.

Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ) 1 августа провел вступительные экзамены в новом формате. Его особенностями стали широкое использование информационных технологий, обеспечение максимальной прозрачности процесса и усиление контроля за абитуриентами.

В отличие от предыдущих лет тестовые испытания проводились в шести павильонах «Узэкспоцентра». Для наблюдения за ходом сдачи экзаменов были привлечены не только обученные преподаватели ТГЮУ и средних специализированных образовательных учреждений, но и более 130 сотрудников органов прокуратуры, которые обеспечили дополнительный уровень контроля за поведением абитуриентов во время тестирования.

В павильонах были установлены 75 камер видеонаблюдения, которые позволили транслировать экзаменационный процесс в прямом эфире. Следить за ним могли не только ожидающие родные абитуриентов, но и все желающие в интернете.

Молодым людям перед входом в здание для экзаменов необходимо было пройти три уровня контроля для установления личности и определения отсутствия у них запрещенных средств. Для этих целей использовались металлодетекторы.

На пути к павильонам были установлены плакаты с призывами полагаться только на собственные знания, а также напоминанием об ответственности абитуриента за использование средств связи. Аналогичные плакаты были размещены в помещениях.

Переступив так называемую «линию ответственности», абитуриенты рисковали быть не допущенными к испытаниям при выявлении у них запрещенных вещей.

Несмотря на массивную информационную кампанию среди абитуриентов, решившихся нарушить правила оказалось немало. По данным, полученным «Газетой.uz» в администрации ТГЮУ, от экзаменов были отстранены 163 абитуриента (всего экзамены сдавали более 6000 человек). Из них 124 были отстранены на этапе внешнего контроля и 39 — уже после начала экзамена.

Фото