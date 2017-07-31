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Назначен ряд новых начальников органов внутренних дел

В ряде районов назначены новые начальники органов внутренних дел.

Сегодня, 10:36   Общество  

В нескольких областях назначены новые начальники органов внутренних дел, сообщила газета МВД Узбекистана «На посту».

В Ташкентской области начальником городского отдела внутренних дел Бекабада стал подполковник Элмурод Султанов, Уртачирчикского РОВД — подполковник Икромжон Шоакбаров.

В Самаркандской области Нарпайское РОВД возглавил подполковник Таджиддин Эшназаров.

В Наманганской области начальником Касансайского РОВД назначен подполковник Фуркат Мирзаев, Янгикурганского РОВД — подполковник Носиржон Мирзахмедов, Мингбулакского РОВД — майор Авазбек Хужахонов.

В Сурхандарьинской области Алтынсайский РОВД возглавил майор Аслиддин Мирзаев, Ангорский РОВД — майор Камолиддин Хидиров.

Текст: «Газета.uz»      2 672
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