Назначен ряд новых начальников органов внутренних дел

В нескольких областях назначены новые начальники органов внутренних дел, сообщила газета МВД Узбекистана «На посту».
В Ташкентской области начальником городского отдела внутренних дел Бекабада стал подполковник Элмурод Султанов, Уртачирчикского РОВД — подполковник Икромжон Шоакбаров.
В Самаркандской области Нарпайское РОВД возглавил подполковник Таджиддин Эшназаров.
В Наманганской области начальником Касансайского РОВД назначен подполковник Фуркат Мирзаев, Янгикурганского РОВД — подполковник Носиржон Мирзахмедов, Мингбулакского РОВД — майор Авазбек Хужахонов.
В Сурхандарьинской области Алтынсайский РОВД возглавил майор Аслиддин Мирзаев, Ангорский РОВД — майор Камолиддин Хидиров.
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