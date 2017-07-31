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Фото: Мукимжон Кадыров / УзА

В середине недели ожидается спад жары

Во второй половине недели по Узбекистану ожидается спад жары, в Самаркандской и Наманганской областях возможен град.

Сегодня, 16:10   Общество  

Во второй половине недели по Узбекистану ожидается спад жары. Температура опустится до +36 градусов Цельсия в большинстве регионов республики, в областях Ферганской долины — до +33 градусов.

Как сообщили «Газете.uz» в Узгидромете, на севере страны и в центральных регионах понижение может сопровождаться дождем, грозами и усилением ветра до 15−20 м/с. 4 августа в отдельных районах Самаркандской и Наманганской области возможен град.

Прогноз погоды на 2−5 августа

Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, 2−3 августа в отдельных районах возможен дождь, гроза. 4−5 августа без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 2−3 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 2−3 августа — +22…+27 градусов, 4−5 августа — +20…+25, днем — +31…+36.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 2−3 августа — +24…+29, 4−5 августа — +20…+25 градусов, днем 2 августа — +34…+39, 3−5 августа — +31…+36.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков, лишь 4 августа в отдельных районах возможен дождь, гроза, в отдельных районах Самаркандской области возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура 2−3 августа ночью — +22…+27, днем — +35…+40, 4−5 августа ночью — +20…+25 градусов, днем — +31…+36.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 2−4 августа — +22…+27, 5 августа — +20…+25, днем — +34…+39 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков, лишь 4 августа в отдельных районах возможен дождь, гроза, в отдельных районах Наманганской области возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 4 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 2−4 августа — +22…+27 градусов, 5 августа — +20…+25, днем — колебание от +33…+38 до +28…+33 градуса.

Горные районы республики

Переменная облачность, 2−3 августа без осадков. 4−5 августа в отдельных районах возможен дождь, гроза, в отдельных горных районах Самаркандской и Наманганской областей возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +15…+20, днем 2−3 августа — +24…+29, 4−5 августа — +22…+27 градусов.

Текст: «Газета.uz»      259
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