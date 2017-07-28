Обязательная продажа 25% валютной выручки от экспорта отменена

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля подписал постановление о дополнительных мерах по стимулированию отечественных предприятий-экспортеров.
Согласно документу, с 1 августа отменяется требование по осуществлению хозяйствующими субъектами-экспортерами обязательной продажи 25% валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг).
Центральному банку поручено провести среди уполномоченных коммерческих банков и хозсубъектов-экспортеров, включая фермерские хозяйства, «широкую разъяснительную работу по механизму реализации [нового] порядка».
В документе отмечается, что решение принято в целях «экономического стимулирования деятельности отечественных предприятий-экспортеров и фермерских хозяйств, увеличения ими объемов производства и поставки на экспорт конкурентоспособной на внешних рынках продукции, а также дальнейшей либерализации валютного рынка в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах».
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