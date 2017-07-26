Пять узбекистанцев пострадали в ДТП в Саратовской области

Озинский район. Яндекс.Карты
25 июля около 16:00 в результате дорожно-транспортного происшествия в Озинском районе Саратовской области России пострадали девять человек, включая пятерых граждан Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Москве и Министерство по чрезвычайным ситуациям России.
В столкновении участвовали автомобили «Лада-Ларгус» и «Форд Мондео». Граждане Узбекистана находились в «Ладе» и получили травмы средней тяжести — ушибы и переломы.
Пострадавшие были доставлены в Озинскую клиническую больницу. Для оказания помощи узбекским гражданам консульский отдел посольства в срочном порядке связался с МЧС России, от которого получена информация о пострадавших гражданах Узбекистана:
1. Мадрагимов Махаммадали Райимбердиевич,
2. Курбонов Сирожиддин Файзулло угли,
3. Холматов Абдужаббор Тоштемирович,
4. Содиков Миржалол Эгамбердиевич,
5. Бадалов Жамшидбек Хусанбой угли,
Родственники могут узнать о состоянии здоровья своих близких, пострадавших в аварии, по телефону МЧС России: +7 937−639−01−43.
Инцидент находится на контроле посольства Узбекистана в России, отметили в МИДе.
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