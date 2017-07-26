Пять узбекистанцев пострадали в ДТП в Саратовской области

Пять граждан Узбекистана, попавших в автоаварию в Саратовской области, получили травмы средней тяжести. Названы имена пострадавших.

25 июля около 16:00 в результате дорожно-транспортного происшествия в Озинском районе Саратовской области России пострадали девять человек, включая пятерых граждан Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Москве и Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

В столкновении участвовали автомобили «Лада-Ларгус» и «Форд Мондео». Граждане Узбекистана находились в «Ладе» и получили травмы средней тяжести — ушибы и переломы.

Пострадавшие были доставлены в Озинскую клиническую больницу. Для оказания помощи узбекским гражданам консульский отдел посольства в срочном порядке связался с МЧС России, от которого получена информация о пострадавших гражданах Узбекистана:

1. Мадрагимов Махаммадали Райимбердиевич, 08.12.1970 года рождения — уроженец Алтынкульского района Андижанской области;

2. Курбонов Сирожиддин Файзулло угли, 17.05.1995 года рождения — уроженец Кургантепинского района Андижанской области;

3. Холматов Абдужаббор Тоштемирович, 18.06.1965 года рождения — уроженец Алтынкульского района Андижанской области;

4. Содиков Миржалол Эгамбердиевич, 22.10.1988 года рождения — уроженец Учкуприкского района Ферганской области;

5. Бадалов Жамшидбек Хусанбой угли, 20.05.1991 года рождения — уроженец Риштанского района Ферганской области.

Родственники могут узнать о состоянии здоровья своих близких, пострадавших в аварии, по телефону МЧС России: +7 937−639−01−43.

Инцидент находится на контроле посольства Узбекистана в России, отметили в МИДе.