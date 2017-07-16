14 июля в Ташкенте не зафиксировано ни одного ДТП

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
14 июля 2017 года в Ташкенте не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, сообщается на сайте ГУВД столицы.
В этот день инспекторами ДПС УБДД ГУВД были выявлены 2176 правонарушений, в том числе 643 грубых и 17 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка было зафиксировано 722 правонарушения, из них 419 за проезд на запрещающий сигнал светофора и 303 за превышение скоростного режима.
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Комментарии
Да неужели! Так бы каждый день!
Предлагаю отпраздновать)))
так бы каждый день!