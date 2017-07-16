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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

14 июля в Ташкенте не зафиксировано ни одного ДТП

14 июля на дорогах Ташкента не было зафиксировано ни одного ДТП.

Сегодня, 10:22   Общество  

14 июля 2017 года в Ташкенте не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, сообщается на сайте ГУВД столицы.

В этот день инспекторами ДПС УБДД ГУВД были выявлены 2176 правонарушений, в том числе 643 грубых и 17 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка было зафиксировано 722 правонарушения, из них 419 за проезд на запрещающий сигнал светофора и 303 за превышение скоростного режима.

Текст: «Газета.uz»      3 731

Комментарии

  • Руслан Кулиев 16 июля 2017 10:29

    Да неужели! Так бы каждый день!

  • Yuriy Yugay 16 июля 2017 10:46

    Предлагаю отпраздновать)))

  • Akhror Agzamov 16 июля 2017 11:00

    так бы каждый день!


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