14 июля в Ташкенте не зафиксировано ни одного ДТП

14 июля на дорогах Ташкента не было зафиксировано ни одного ДТП.

14 июля 2017 года в Ташкенте не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, сообщается на сайте ГУВД столицы.

В этот день инспекторами ДПС УБДД ГУВД были выявлены 2176 правонарушений, в том числе 643 грубых и 17 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка было зафиксировано 722 правонарушения, из них 419 за проезд на запрещающий сигнал светофора и 303 за превышение скоростного режима.