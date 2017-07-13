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Кадр из фильма «Обитель зла: Последняя глава» / film.ru

Утвержден список нежелательных зарубежных фильмов

В список зарубежных фильмов, не рекомендованных к распространению в Узбекистане, вошли 225 картин.

Сегодня, 14:22   Общество  

Экспертная комиссия в сфере информации и массовых коммуникаций утвердила список зарубежных фильмов, которые не рекомендуются к ввозу, копированию и распространению на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности.

Перечень включает 225 кинофильмов, которые «содержат сцены насилия, бесчеловечности, беспощадности, агитируют [за] употребление алкогольной и табачной продукции, беспорядочность, легкомысленность, сексуальную несдержанность, гомосексуализм, свингерство».

В список вошли такие фильмы и их серии, как «Заклятье», «Астрал», «Очень страшное кино», «Пила», «У холмов есть глаза», «Обитель зла» и другие (полный список).

Текст: «Газета.uz»      5 061
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