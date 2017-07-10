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Фото: Минздрав

В семейной поликлинике Ташкента впервые внедрили электронную очередь

Электронная очередь запущена в семейной поликлинике №47 Шайхантахурского района. В планах — внедрение электронной амбулаторной карты.

Сегодня, 20:59   Общество  

В семейной поликлинике №47 Шайхантахурского района Ташкента внедрена система электронной очереди, сообщила информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Для прохождения планового обследования пациент может записаться на прием к врачу заблаговременно — по телефону или в электронной форме (данные предоставляются жителям при посещении). В поликлинике также действует Wi-Fi зона.

В ближайшее время будет введена электронная амбулаторная карта пациента. «В базу данных уже внесены имена 18 тысяч человек, осталось внести еще 8000 жителей», — уточнили «Газете.uz» в Минздраве.

Напомним, в ходе посещения в мае Шайхантахурского района Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать здесь образцовую семейную поликлинику.

Текст: «Газета.uz»      2 734
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