Здание Кауфманского приюта в Ташкенте сохранят

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента ведутся масштабные работы по сносу зданий и строений, включая объекты на территории бывшего Института энергетики и автоматики (летом 2016 года преобразован в Научно-технический центр компании «Узбекэнерго»). Среди этих объектов — здание бывшего Кауфманского детского приюта, построенное в 1916 году.

В «Газету.uz» обратились читатели с опасениями по поводу планируемого сноса 101-летнего здания. Как выяснил наш корреспондент, опасения были небеспочвенными.

Ненапрасные опасения

В субботу и воскресенье вокруг здания кипела работа — ведется снос частных домов, лабораторий и складов упраздненного института. Книги из библиотеки были сложены на земле, рабочие выносили мебель, приборы и оборудование.

По словам рабочих, сносом занимаются компании «Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаз». Изначально планировалось снести все объекты, расположенные на территории 29 га, включая здание Кауфманского приюта. Об этом сказали 7 из 10 опрошенных работников, оставшиеся заявили, что руководство ждет решения по этому вопросу.

В штабе по сносу в субботу вечером никого из руководителей не было. На место прибыли и другие журналисты. Представители штаба запрещали фотографировать объекты и просили журналистов представиться. Свои имена и должности они называть отказывались.

В воскресенье стало известно о визите сюда премьер-министра Узбекистана Аблуллы Арипова. По словам представителей штаба и бывшего института, глава правительства поручил сохранить здание и отреставрировать его.

Не растерять детали

Сотрудник института, проработавший здесь более 50 лет, описал нашему корреспонденту процесс транспортировки оборудования и техники на новое место.

«Сначала говорили, что за три дня здесь снесут все, включая каскадный трансформатор, генератор грозовых и внутренних перенапряжений и другие устройства. После визита премьер-министра нам пообещали, что их не демонтируют, а передислоцируют. Но по тому, что здесь происходит, складывается впечатление, что их куда-то отвезут и продадут», — сказал собеседник.

Он рассказал, что в институте была создана линия электропередачи повышенной (удвоенной) пропускной способности. «То есть не надо строить две линии, если можно передавать ее через одну. К нам приезжали академики из Ленинграда, которые сказали, что мы опередили их на 20 лет. Эту линию я строил больше 10 лет, она была уже готова к эксплуатации, мы успешно провели тестовые испытания. Она простаивала, потому что у нас нет таких крупных проектов, где была бы потребность в таком количестве электроэнергии. Но в будущем будет. Теперь этой линии нет».

Чертежи сохранились, но после демонтажа линии доказать эффективность разработки без наглядной демонстрации не получится. Собеседник надеется, что разобранное оборудование удастся восстановить, если все детали будут сохранены. «Но кто даст гарантии, что все части будут в целости и сохранности? У меня все ценные приборы были закрыты на замок. Я говорил им без меня не вскрывать. Однако замки поломали, двери поломали, все увезли. Пара изоляторов разбита. Два компьютера пропали. Кто будет отвечать за это?»

На новом месте преобразованному учреждению будет предоставлен первый этаж трехэтажного здания предприятия по выпуску счетчиков. Но «там всего 5 комнат, а в институте их было 100», отметил собеседник.

Институт энергетики и автоматики был основан в 1941 году, когда сюда был переведен Ленинградский политехнический институт. Первый каскадный трансформатор привезли в 1950 году. Смонтировали его и начали работу в 1957 году.

«Это одна установка, в строительстве остальных в 70−80-х годах я сам участвовал, — поделился собеседник. — Немецкие специалисты всего изготовили 10 таких установок, по всему миру они разрушены, последняя сохранилась у нас, несмотря на сложные климатические условия. Я в течение всего этого времени лелеял, ремонтировал, поддерживал ее в рабочем состоянии. Мы даже хотели с нашими друзьями из Германии подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса».

Мнение жителей

Наш корреспондент побеседовал с некоторыми жителями сносимых домов. Одна из жительниц, пожелавшая не представляться, заявила, что не против переехать в другое место, если будет предложено равноценное жилье взамен.

«Если нам предоставят равноценное жилье, мы не скажем „нет“ и переедем. Если это для каких-то нужд государства, мы не против, главное — чтобы люди не остались недовольными», — сказала она.

Владислав Маевский оказался бывшим сотрудником отдела капитального строительства Главного управления благоустройства хокимията Ташкента и занимался ликвидацией сооружений, но сейчас работает юристом. По его словам, снос объектов на этой территории ранее не планировался.

«Это была „зеленая зона“. Есть „красные зоны“, т. е. территории, которые находятся в зоне реконструкции. Жители, которые живут здесь, конечно, вправе претендовать на рыночную стоимость отчуждаемого владения, что предполагает справедливую цену. Она подразумевает, что человек, владеющий собственностью, будет доволен», — пояснил он.

Владислав Маевский считает, что в подобных решениях не должно быть места внеплановости и нужна предсказуемость.

Сохранить историю

За последние годы Ташкент потерял множество архитектурных памятников, которые можно было сохранить. Среди них исторические здания XIX века: Иосифо-Георгиевский собор, Общественное собрание, церковь Александра Невского и учительская семинария. Были снесены Аллея поэтов перед Молодежным театром, здание первой телефонной станции на Сквере и Дом радио.