ЦБ изменил требования к ликвидности банков

Коэффициент мгновенной ликвидности банков должен к концу года быть повышен до 20%.

Центральный банк Узбекистана изменил требования к управлению ликвидностью коммерческих банков, сообщила пресс-служба ЦБ.

В целях обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств банки обязаны исполнять нормативы по мгновенной и текущей ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности определяется как соотношение суммы текущих активов (ликвидные активы и вложения банка со сроком оплаты до 30 календарных дней, за исключением пролонгированных и просроченных кредитов) к сумме текущих обязательств (обязательства до востребования со сроком исполнения до 30 дней). Данный коэффициент должен быть не менее 30%.

Коэффициент мгновенной ликвидности — соотношение суммы наличных денег в кассе банка и другие платежные документы, а также средства на счетах в ЦБ (за исключением средств на счетах обязательных резервов и депозитов обязательных резервов в ЦБ) к сумме обязательств до востребования — остаткам на расчетных счетах.

При расчете коэффициента мгновенной ликвидности учитываются только средства в национальной валюте Узбекистана. С 1 августа 2017 года коэффициент мгновенной ликвидности банков должен составлять не менее 10%, с 1 ноября — 15%, а начиная с 1 января 2018 года — 20%.