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Фото: Facebook

Выпускник колледжа в Ташкенте погиб после избиения сверстниками

Юнусабадское РУВД столицы ведет расследование по факту гибели выпускника юридического колледжа.

Сегодня, 16:58   Общество  

Выпускник 1-го Ташкентского юридического колледжа Акмаль Абдурахманов скончался предположительно после избиения сверстниками вечером 28 июня в районе массива Кашгар (Ц-4) Юнусабадского района.

Информация о гибели молодого человека появилась в социальной сети Facebook. Очевидцы писали, что дерущихся молодых людей разняли почти сразу. Сотрудники органов внутренних дел и «скорая помощь» приехали быстро. Однако спасти жизнь Акмаля не удалось.

Как уточнили в ГУВД Ташкента, по факту происшествия сначала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Однако после смерти Акмаля в Республиканском научном центре нейрохирургии дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

«Следственно-оперативная группа Управления внутренних дел Юнусабадского района ведет расследование по данному делу. Имена и количество подозреваемых пока не будут разглашаться в интересах следствия и в целях безопасности свидетелей», — сообщили «Газете.uz» в ГУВД.

В сообщениях в Facebook Акмаля называют добрым, активным, веселым и отзывчивым: «Очень любил собак, особенно породы „питбуль“, обожал маленьких детей, и они его… За друзей стоял горой и никогда не бросал в трудную минуту. Помогал бабушкам и был их любимцем… Увлекался спортом, был спортивным и высоким. Он был гордостью для родных».

Напомним, по аналогичной статье УК ведутся оперативно-следственные мероприятия по факту гибели в начале июня Жасурбека Ибрагимова, учащегося Ташкентского городского медицинского колледжа имени Боровского.

Текст: «Газета.uz»      53
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