UZMOBILE предоставляет льготный доступ к ресурсам сети ZiyoNet

Национальная общественная образовательная информационная сеть ZiyoNet была создана более 10 лет назад в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2005 года № ПП-191 «О создании общественной образовательной информационной сети Республики Узбекистан».

Филиал UZMOBILE сообщает о запуске с 16 июня социального тарифа ZiyoNet, целями которого являются повышение духовно-нравственного воспитания молодежи и предоставление доступа к широкому спектру полезных сайтов различной тематики.

Проект, запущенный с целью внедрить современные информационные технологии в систему образования, сегодня является крупнейшим в Узбекистане объединением полезных сайтов. В каталоге ZiyoNet есть множество направлений: от науки и образования до культуры и искусства, от спорта и развлечений до бизнеса, современных информационных технологий и медицины.

Реестр сайтов сети ZiyoNet объединяет не только местные, но и зарубежные ресурсы. В электронной библиотеке портала есть книги, учебники и методические пособия, презентации, справочники и рефераты на узбекском, русском, английском, каракалпакском и других языках. Обучающие программы рассчитаны как на школьников и студентов, так и на детей, которые в легкой игровой форме могут познакомиться с основами знаний, пригодящимися им в будущем. В библиотеке есть и серьезные публикации — сотрудники Академии Наук Республики Узбекистан вносят в базу научные журналы, бюллетени и авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.

Новая услуга UZMOBILE — ZiyoNet

Такая большая база знаний может сыграть значительную роль в воспитании гармонично развитой личности, а также помочь любому человеку найти интересующую его информацию. Но для этого необходимо сделать так, чтобы доступ к этим знаниям был простым, удобным, и, конечно, выгодным для пользователя. Для этого сотрудниками филиала UZMOBILE АК «Узбектелеком» была разработана специальная услуга ZiyoNet. Благодаря ей любой абонент компании со смартфоном может получить доступ к национальной образовательной сети на льготных условиях. С 15 июня для GSM-абонентов мобильного оператора, активировавших эту услугу, 1 Мб трафика на ресурсах ZiyoNet будет стоить всего $0,002.

Как это работает?

Новая услуга от UZMOBILE доступна физическим лицам. Для них введена единая стоимость активации услуги — $0,1 — и абонентская плата за ее использование — $0,05 в день). Управление услугой, ее подключение и отключение доступны с помощью USSD-команд: активация — *111*2*12*1# и деактивация — *111*2*12*2# в персональном кабинете на сайте uzmobile.uz, а также в офисах продаж и по телефону службы поддержки 1099. У услуги отдельная точка доступа (APN) — ziyonet.uzmobile.uz. Чтобы получить доступ к информационным ресурсам по льготным ценам, необходимо сначала переключать смартфон на нее.

Почему UZMOBILE запускает услугу ZiyoNet?

Доступ к знаниям необходим любому человеку. UZMOBILE считает это одной из основ полноценного образования и полностью поддерживает инициативы государства по обеспечению этого доступа для всех. Являясь мобильным оператором надежной связи, UZMOBILE использует возможности современных технологий, чтобы сделать взаимодействие с нужной информацией максимально удобным для каждого абонента. Запуск новой услуги — это еще один шаг, сделанный компанией в этом направлении.

UZMOBILE надеется, что благодаря образовательному порталу, услуге ZiyoNet и быстрому интернету молодежь во всех регионах Узбекистана сможет повысить свой уровень образования, стать квалифицированными специалистами в выбранной специальности и будет готова использовать полученные знания для достижения собственного благополучия и процветания республики в целом.

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