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Фото: mvd.uz

Четыре новых отдела внутренних дел открыты в столице

Глава МВД открыл четыре городских отдела внутренних дел в Ташкенте. Всего в столице будут созданы 70 таких отделов.

Сегодня, 12:08   Общество  

Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 15 июня открыл городской отдел внутренних дел №8 Мирзо-Улугбекского района Ташкента и принял участие в его торжественном открытии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно указу Президента страны от 10 апреля «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» в Ташкенте намечено создание 70 городских отделов внутренних дел.

Министр ознакомился с условиями, созданными для работы начальника отдела, сотрудников дежурной части, инспекторов профилактики, инспекторов группы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, дознавателей, оперуполномоченных уголовного розыска, инспекторов паспортной службы, а также удобствами для граждан.

Глава МВД также посетил городские отделы внутренних дел №5 в этом же районе и №13 и №14 в Алмазарском районе.

Текст: «Газета.uz»      4 219
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