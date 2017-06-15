Четыре новых отдела внутренних дел открыты в столице

Фото: mvd.uz
Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 15 июня открыл городской отдел внутренних дел №8 Мирзо-Улугбекского района Ташкента и принял участие в его торжественном открытии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Согласно указу Президента страны от 10 апреля «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» в Ташкенте намечено создание 70 городских отделов внутренних дел.
Министр ознакомился с условиями, созданными для работы начальника отдела, сотрудников дежурной части, инспекторов профилактики, инспекторов группы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, дознавателей, оперуполномоченных уголовного розыска, инспекторов паспортной службы, а также удобствами для граждан.
Глава МВД также посетил городские отделы внутренних дел №5 в этом же районе и №13 и №14 в Алмазарском районе.
Вчера, 15:00
Вчера, 11:52
Вчера, 11:20
13 июня 20:53