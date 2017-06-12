Сервер Джепаров: «Хочу стать героем в 34 года» (+видео)

Полузащитник сборной Узбекистана Сервер Джепаров в преддверии выездного матча против Ирана в рамках азиатского отборочного турнира к ЧМ-2018 дал интервью журналу Азиатской конфедерации футбола.

Фото: the-afc.com.



34-футболист, на данный момент выступающий в аренде за иранский клуб «Сепахан», ставит задачу победить в оставшихся трех играх. Узбекистан дважды занимал третью позицию в группе и упускал шанс пробиться на мундиаль после поражения в стыковых матчах — с Бахрейном в 2006 году и с Иорданией в 2014 году. Сервер Джепаров намерен избежать этого в текущей кампании.

«Я считаю, что все очень просто: нам нужно выиграть оставшиеся три игры, чтобы избежать стыковых матчей и напрямую выйти на чемпионат мира, — сказал двукратный обладатель титула лучшего футболиста Азии. — Да, попасть на чемпионат мира — это большая мотивация, потому что это последний шанс для меня. Это мотивация не только для меня, но для всей страны. Сборная Узбекистана никогда не была на ЧМ, и я хочу стать героем в 34 года».

Фото: the-afc.com.

Сервер Джепаров сыграл более чем в 121 матче за сборную, что является рекордом среди всех футболистов, когда-либо выступавших под флагом Узбекистана. Он дебютировал за национальную команду в 2002 году и был частью обоих поражений в плей-офф. В отборочной кампании к ЧМ-2014 в Бразилии Узбекистан снова занял третье место в своей группе, пропустив вперед Южную Корею по разнице забитых и пропущенных голов. Затем «Белые волки» в стыковых играх уступили Иордании в серии пенальти.

«Мы были очень сильными в течение последних восьми лет, особенно в предыдущей квалификационной кампании — это было самое сильное поколение, с которым я когда-либо играл, — заявил футболист. — У нас все было хорошо, мы были в одном шаге от выхода на ЧМ, который очень сильно разочаровал нас».

«После игры, когда мы услышали, что Корея проиграл свой матч (Ирану — прим. ред.) и подумали о всех упущенных шансах, я был очень расстроен. Я больше не хотел играть в футбол, я думал об уходе и даже не желал смотреть игры», — признался спортсмен.

Сервер Джепаров был в составе команды, которая обыграла Иран на выезде в 2012 году, благодаря голу Улугбека Бакоева. После того поражения «Принцы Персии» одержали победу в оставшихся трех играх и смогли квалифицироваться на первенство мира.

В нынешней кампании иранцы в шаге от досрочного выхода на ЧМ после пяти побед и двух ничьей. Однако полузащитник сборной Узбекистана остается оптимистом перед очным поединком в понедельник.

«Та победа (в 2012 году — прим. ред.) дает нам уверенность, что мы можем победить любую команду, даже в выездных матчах, — отметил Сервер Джепаров. — Мы верим, что у нас есть шанс».

По его словам, нужно выложиться на 120%, чтобы одолеть предстоящего соперника. «Необходимо действительно показать такой футбол, чтобы игроки не выпадали из игры, то есть все 11 человек должны действовать как одно целое, тогда мы сможем победить», — подчеркнул футболист.

Отвечая на вопрос, будет ли он счастлив ничейному результату, Сервер Джепаров лаконично ответил: «Нет».

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Напомним, матч Иран-Узбекистан состоится 12 июня в Тегеране в 21:45 по ташкентскому времени.