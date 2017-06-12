Цены на квартиры в столице в мае продолжили снижение

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в мае снизилась на очередные 3%.

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в мае составила 532 у. е. за квадратный метр против 550 месяцем ранее, снизившись на 3%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам апреля уменьшились на 3% (с 585 до 567), в домах панельного типа — также на 3% (с 520 до 507). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 520 у. е. (-3%), двухкомнатные — 514 (-2%), трехкомнатные — 549 (-2%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 563 (-2%).

Районы Ташкента

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за апрель-май 2017 года. Нажмите для увеличения.

В мае снижение средней цены предложения наблюдалось в 9 из 11 районов столицы Узбекистана. В 1 районе отмечено повышение цен и в 1 районе цены остались на уровне апреля (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены показали снижение в четырех из пяти зон, в одной зоне они не изменились (см. таблицу).

Зона Апрель 2017 Май 2017 Изменение (%) Зона 1 740 712 -4 Зона 2 586 584 0 Зона 3 531 525 -1 Зона 4 476 465 -2 Зона 5 410 402 -2

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра

Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за апрель-март 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В мае в центре Ташкента, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения составил 725 у. е. за 1 кв. м, снизившись на -3% по отношению к предыдущему месяцу.

В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 509−569 у. е. (изменение — от -3% до +1%).

Второй круговой сегмент (зоны 5−9) отмечен ценами в диапазоне 435−532 у. е. (изменение — от -4% до +2%).

В Зоне 10, представленной Сергелийским и Бектемирским районами, средняя цена составила 428 у. е., снизившись на 2%.

Примечание Все положения приведенного обзора отражают собственное мнение его авторов в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Компания CREDO MAX ESTIMATION не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений авторов, изложенных в обзоре. Обзор подготовлен в рамках исследовательской работы в оценочной деятельности, используемой внутри компании. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных. Компания не несет ответственности за их достоверность и полноту. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям, он предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений.



Обзор подготовлен на основании данных (предложений), публикуемых в газете «Частный сектор» и на сайте dom.vsem.uz. Специалисты компании, исходя из своего экспертного мнения, применяли корректирующие операции в использованных данных. Корректировка выражена в виде исключения фоновых завышенных цен на квартиры (возможно, связанного с ремонтом и другими причинами), которые не отражают реальной динамики изменения средних цен на рынке. Дополнительная корректировка выражена в виде исключения из анализа цен, отраженных за последнюю неделю отчетного месяца, для получения временного лага в целях реального отражения изменений. Данный обзор и корректировки отражают собственное и личное мнение специалистов компании CREDO MAX ESTIMATION. Компания не несет ответственности и не претендует на их полную достоверность в отражении реального положения дел на рынке.

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