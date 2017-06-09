В защиту политологии

В 2013 году политология исчезла из списка предметов, преподаваемых в университетах Узбекистана. Писатель, доктор политических наук, профессор Алишер Файзуллаев убежден, что пришла пора вернуть политологию в вузы. Ведь необходимость политического анализа, в том числе в Узбекистане, никто не отменял. И важно, чтобы это делали хорошо обученные, квалифицированные специалисты.

7 июня на пресс-конференции в Международном пресс-клубе первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномжон Мажидов отметил, что в стране на сегодняшний день нет условий и потребности в подготовке специалистов по политологии. «Куда завтра он пойдет, где его место?» — таким был аргумент представителя руководства Минвуза. В то же время он допустил, что при необходимости политология может вернуться в вузы, добавив: «Может быть, это будет называться не политологией, а будет трансформировано».

Имея определенное отношение к политическим наукам, я хотел бы высказать свою позицию по данному вопросу. Начну со ссылки на Аристотеля, который, как известно, считал, что человек — это политическое животное. Если хотите, политическое существо. Политика, политические отношения — неотъемлемая часть социума, ибо где есть общество, там возникают политические отношения, то есть отношения власти и влияния.

И для того, чтобы общество понимало себя, искало наилучшие способы своей организации, в том числе через государственное управление, его представители, желательно подготовленные, должны изучать произошедшие, происходящие и вероятные политические процессы.

Политология — одна из самых востребованных в мире наук, и в этом нет ничего удивительного, потому что каждое государство и общество нуждается в понимании сущностных процессов, которые происходят в них и вокруг. И потребность в политологии будет только возрастать, потому что мир становится все более сложным и непредсказуемым. В нем появляется множество новых угроз, политических противоречий и противостояний.

Глубокий, правильный политический анализ того, что происходит в мире, в том числе в отдельных странах, — одно из необходимых условий современного выживания. Это касается всех государств, но особенно новых независимых.

Обратимся к зарубежному опыту. Согласно некоторым данным, университеты США предлагают 634 бакалаврские программы по политическим наукам, вузы Великобритании — 324, Австралии — 34, Швеции — 15 программ. Но думаю, что на самом деле цифры выглядят намного более внушительно, потому что в Соединенных Штатах, например, почти во всех университетах преподают политологию. Как бы там ни было, во всех этих и во многих других странах есть возможность получить степени магистра и доктора по политологии.

И редко где государство берет на себя обязательство трудоустройства людей со степенями в области политических наук. Но спрос на них такой большой, что они, как правило, не остаются без работы. Потому что специалисты, которые учились на политолога, востребованы во многих местах. Это и правительственные учреждения, и аппараты парламентов и политических партий, и исследовательские институты, и аналитические структуры, и транснациональные компании, которым жизненно необходимо разобраться в политической ситуации в мире и в тех или иных регионах и странах.

Многие, имея специализацию в области политических наук, становятся учеными, преподавателями или консультантами, политическими комментаторами, журналистами или специалистами в области публичных отношений. Большое количество мировых лидеров, глав государств и правительств, видных парламентариев и дипломатов — это люди, которые изучали в университетах саму политологию или политологию в комбинации с другими дисциплинами.

Одна из самых известных таких комбинаций — это дисциплина «Философия, политика и экономика» (PPE — Philosophy, Politics and Economics), которую начали преподавать в Оксфордском университете еще в 1920 году. Это самая известная и популярная учебная программа Оксфордского университета, хотя из-за жесткого отбора на нее поступают лишь 15% из подавших заявку. Среди тех, кто учился по этой программе, — главы государств и правительств разных стран, известные политические деятели, экономисты, журналисты, дипломаты. Беря пример с Оксфордского университета, многие другие университеты в разных частях света предлагают программу PPE, потому что она очень востребованна.

Сейчас междисциплинарный подход становится весьма популярным, и можно назвать многие другие смежные дисциплины с изучением политики. Например, политическая история, политическая география, политическая экономия, политическая социология, политика и право, политика и культура, политика литература и другие. Сам автор данной статьи защитил докторскую диссертацию на стыке двух наук — политологии и психологии, то есть в области политической психологии.

Есть и вузы, в названии которых фигурирует слово «политика», часто в сочетании с другой дисциплиной. Один из самых известных — это Лондонская школа экономики и политической науки (London School of Economics and Political Science). Среди выпускников этой знаменитой школы в составе Лондонского университета — 53 главы государства и правительства, в ней преподавали или учились 19 нобелевских лауреатов. Лондонская школа экономики и политической науки славится и своими публичными лекциями, которые вносят вклад в понимание мировых политических и экономических процессов.

Еще одна очень известная школа, которая специализируется на изучении политических процессов и смежных дисциплин, — Школа имени Кеннеди в Гарвардском университете (Harvard Kennedy School), в которой можно получить степени магистра и доктора по публичной политике, публичному администрированию, политической экономии, социальной политике и другим областям.

Можно обратиться и к опыту России, где политологию преподают в десятках университетов. Лишь в составе Московского государственного университета имени Ломоносова действуют факультет политологии и факультет мировой политики.

В наше время политология как наука претерпевает существенные изменения. Быстро развивается ее методология, большое значение приобретают математические методы. В Соединенных Штатах в некоторых магистерских программах по политическим наукам студенты могут выбрать три из четырех предметов, но четвертый, обязательный, — это количественные методы исследования. В политологии появляются многие новые теории, в том числе созданные в развивающихся странах.

В мире издаются десятки солидных рецензируемых академических журналов по политическим наукам, действуют многочисленные профессиональные объединения ученых-политологов. Большинство современных политологов — это не кабинетные ученые, они тесно работают с правительственными и неправительственными учреждениями, деловыми структурами, делают для них исследования, выступают в качестве консультантов. Это способствует сближению науки и практики.

В 2013 году в Узбекистане по непонятной причине политология исчезла из списка предметов, преподаваемых в университетах. Такая же участь постигла и специализированные советы по защите диссертаций по политологии. Можно только приветствовать, что недавно Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров приняла решение о восстановлении шифра специальности по политологии: теперь у нас опять могут появляться ученые, защитившие диссертации в этой области.

Но пришла пора, я убежден, вернуть политологию и в учебные аудитории вузов. Ведь необходимость политического анализа, в том числе у нас в стране, никто не отменял. И важно позаботиться о том, чтобы это делали хорошо обученные, квалифицированные специалисты. Конечно, качество образования по политическим наукам должно соответствовать высоким международным стандартам. Но чем дальше мы будем тянуть с этим делом, тем будет сложнее.

Поэтому я надеюсь, что Минвуз все же примет правильное решение, которое будет отвечать стратегическим интересам Республики Узбекистан. Я также надеюсь, что настанет время, когда наши вузы обретут гораздо большую самостоятельность и будут сами — безо всяких министерств — решать, какие дисциплины им преподавать.

Политология — это не прихоть нашего времени. Наши предки уделяли серьезное внимание изучению политических процессов и основ государственного управления. Вспомним, например, такие фундаментальные труды, как «Сиёсатнома» Низама Аль-Мулька, которая относится к 1091 году, и «Уложения» Амира Темура. Сейчас Узбекистан вступил в новый этап своего развития, в стране происходят серьезные изменения, принята Стратегия действий по дальнейшему развитию республики. Важно хорошо понять и осмыслить эти процессы, научно оценить различные варианты дальнейшего развития страны, постоянно анализировать политические и иные риски, угрозы и возможности, которые возникают перед нами, а также то, как работают государственные и общественные институты, правительство, политические партии, местные органы власти. И конечно, в эпоху глобализации весьма значимо тонко разбираться и чутко реагировать на тенденции в мировой политике, готовить соответствующие кадры.

Но есть одно очень важное условие для адекватного развития политологии в любой стране. Политология должна быть наукой, а не проявлением идеологии или конъюнктурных соображений. Государство и общество только выиграют, если политология будет развиваться именно как независимая наука.

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