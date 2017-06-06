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Лутфи Юсупова, Хилола Буриходжава и Вазира Хасанова.

Фото: medk-borovskiy.uz

Руководство медколледжа имени Боровского снято с должности

Директор медицинского колледжа имени Боровского и два ее заместителя сняты с должностей.

Сегодня, 19:05   Общество  

Директор столичного медицинского колледжа имени Боровского Лутфи Юсупова освобождена от своей должности приказом Министерства здравоохранения Узбекистана, в системе которого находится учебное заведение.

Как сообщили «Газете.uz» в Минздраве, вместе с руководителем должностей лишились заместитель директора по учебной работе Хилола Буриходжава и заместитель директора по духовности и просвещению Вазира Хасанова.

3 мая учащийся второго курса колледжа Жасурбек Ибрагимов был доставлен с тяжкими телесными повреждениями в Ташкентскую городскую детскую хирургическую больницу №2. 1 июня, перенеся несколько операций, он скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

УВД Мирабадского района столицы возбудило уголовное дело по ст. 104 (ч. 3 п. «д») Уголовного кодекса. 4 июня уголовное дело было принято к производству прокуратурой Ташкента. В качестве обвиняемого по делу проходит учащийся колледжа Исломбек Тулаганов, который заключен под стражу.

Следствие устанавливает причастность других лиц к совершению преступления. В ходе расследования также должна быть дана правовая оценка действий педагогов и медицинских работников.

Текст: «Газета.uz»      6 004
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