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Фото: Аъло Абдуллаев / УзА

Текстиль из Узбекистана станет доступнее в Европе

Сенат ратифицировал включение текстильной продукции Узбекистана в соглашение о двусторонней торговле с ЕС.

Сегодня, 15:32   Экономика  

«Текстильной протокол» включен в соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Узбекистаном, что позволит ввести в отношении текстильных изделий Узбекистана режим наибольшего благоприятствования. Соответствующий закон ратифицирован на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в минувшую субботу, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Прежде режим наибольшего благоприятствования в рамках СПС не применялся в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана, который регулировался соглашением между Узбекистаном и ЕС по торговле текстильными изделиями, подписанным 7 апреля 2011 года.

Документ также предусматривает таможенные льготы при поставках , переработке и транзите текстильной продукции Узбекистана в страны ЕС.

«После пятилетней упорной и кропотливой работы Министерства иностранных дел и ряда наших диппредставительств Европейским парламентом одобрен „текстильный протокол“ между Узбекистаном и Евросоюзом. Вступление в силу этого документа не только позволит увеличить экспорт на рынки ЕС узбекской текстильной продукции, но и направит позитивный сигнал западным инвесторам для вложения капитала в Узбекистан», — заявил на заседании Сената министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов.

В декабре 2016 года Европейский парламент ратифицировал включение «текстильного протокола» к СПС между ЕС и Узбекистаном. По данным организации, решение было принято после того, как Узбекистан выполнил требование евродепутатов искоренить использование детского труда при сборе хлопка.

«Снят с повестки дня отношений Узбекистана с Международной организацией труда, а также США и рядом стран Европейского союза вопрос о так называемом «детском труде», — отметил глава МИД республики.

Текст: «Газета.uz»      1 632
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