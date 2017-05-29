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Проект ледового комплекса.

Фото: Кадр телеканала "Узбекистан"

Ледовый комплекс в Ташкенте построят к осени 2018 года

Строительство ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте завершится в третьем квартале 2018 года.

Сегодня, 11:40   Экономика  

Многофункциональный ледовый комплекс в Ташкенте, получивший название Humo Arena, будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, следует из постановления Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 11 мая (PDF).

В соответствии с документом, генеральной подрядной организацией по строительству ледового комплекса определена сингапурская компания Enter Engineering. Генеральным проектировщиком выступит южнокорейская компания Heerim Architects & Planners.

Строительство ледового комплекса вместимостью 14 тысяч мест началось в феврале на пересечении улиц Афросиёб и Бешёгоч. Здесь планируется проводить соревнования по зимним видам спорта (хоккей, шорт-трек, фигурное катание и керлинг), а также организовывать концерты, выставки и форумы.

Группа Enter Engineering специализируется на строительстве промышленных и технологических объектов различной сложности, одним из ее акционеров является российский «Газпромбанк», сообщается на сайте компании.

Текст: «Газета.uz»      5 376

Комментарии

  • Alexy Molodan 29 мая 2017 12:02

    Интересно а просто покататься можно будет или только для спортсменов?


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