Ледовый комплекс в Ташкенте построят к осени 2018 года

Строительство ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте завершится в третьем квартале 2018 года.

Многофункциональный ледовый комплекс в Ташкенте, получивший название Humo Arena, будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, следует из постановления Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 11 мая (PDF).

В соответствии с документом, генеральной подрядной организацией по строительству ледового комплекса определена сингапурская компания Enter Engineering. Генеральным проектировщиком выступит южнокорейская компания Heerim Architects & Planners.

Строительство ледового комплекса вместимостью 14 тысяч мест началось в феврале на пересечении улиц Афросиёб и Бешёгоч. Здесь планируется проводить соревнования по зимним видам спорта (хоккей, шорт-трек, фигурное катание и керлинг), а также организовывать концерты, выставки и форумы.

Группа Enter Engineering специализируется на строительстве промышленных и технологических объектов различной сложности, одним из ее акционеров является российский «Газпромбанк», сообщается на сайте компании.