Надомники смогут брать займы на покупку необходимого оборудования

Коммерческие банки создают Консорциум по поддержке надомного труда с уставным фондом в 50 млрд сумов.

Консорциум по поддержке надомного труда создается коммерческими банками в Ташкенте. Его первоначальный уставный фонд составит 50 млрд сумов. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 24 мая о создании благоприятных условий для развития надомного труда.

Консорциум сможет выделять займы надомникам и предприятиям-заказчикам надомной продукции для приобретения современных машин, оборудования, сырья и материалов под залог приобретаемого товара.

Получить займы можно будет для последующего изготовления кондитерских, хлебобулочных, швейных, трикотажных, галантерейных и мебельных изделий, ремонта и обслуживания электротехнической продукции, а также услуг садоводства и благоустройства.

Структурные подразделения консорциума помогут надомникам в проведении маркетинга и поиске заказчиков для организации производства.

Документ устанавливает с 1 июля для надомников фиксированную ставку налога на доходы физических лиц в размере 7,5%.

В соответствии с указом Президента от 24 мая, предприятия, размещающие заказы на производство товаров, работ и услуг у надомников, освобождаются «от уплаты единого социального платежа от фонда оплаты труда в размере средств, выплачиваемых надомникам, в соответствии с трудовым договором».