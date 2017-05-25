Надомники смогут брать займы на покупку необходимого оборудования

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Консорциум по поддержке надомного труда создается коммерческими банками в Ташкенте. Его первоначальный уставный фонд составит 50 млрд сумов. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 24 мая о создании благоприятных условий для развития надомного труда.
Консорциум сможет выделять займы надомникам и предприятиям-заказчикам надомной продукции для приобретения современных машин, оборудования, сырья и материалов под залог приобретаемого товара.
Получить займы можно будет для последующего изготовления кондитерских, хлебобулочных, швейных, трикотажных, галантерейных и мебельных изделий, ремонта и обслуживания электротехнической продукции, а также услуг садоводства и благоустройства.
Структурные подразделения консорциума помогут надомникам в проведении маркетинга и поиске заказчиков для организации производства.
Документ устанавливает с 1 июля для надомников фиксированную ставку налога на доходы физических лиц в размере 7,5%.
В соответствии с указом Президента от 24 мая, предприятия, размещающие заказы на производство товаров, работ и услуг у надомников, освобождаются «от уплаты единого социального платежа от фонда оплаты труда в размере средств, выплачиваемых надомникам, в соответствии с трудовым договором».
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