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Фото: riyadhsummit2017.org

Шавкат Мирзиёев отбыл в Саудовскую Аравию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев из Туркменистана направился в Саудовскую Аравию.

Сегодня, 18:32   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по завершении рабочего визита в Туркменистан в субботу отбыл в Саудовскую Аравию. В воскресенье глава государства примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде.

Как сообщило УзА, в рамках визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию запланировано проведение ряда двусторонних встреч. На переговорах будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Текст: «Газета.uz»      3 279
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