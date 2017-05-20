Шавкат Мирзиёев отбыл в Саудовскую Аравию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по завершении рабочего визита в Туркменистан в субботу отбыл в Саудовскую Аравию. В воскресенье глава государства примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде.

Как сообщило УзА, в рамках визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию запланировано проведение ряда двусторонних встреч. На переговорах будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.