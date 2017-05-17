Фото, видео: Яркие краски фестиваля «Бойсун бахори»

13−14 мая в Сурхандарьинской области состоялся фольклорный фестиваль «Бойсун бахори» («Байсунская весна»). Инициатива возродить это культурное мероприятие принадлежит Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

На фестивале выступили фольклорные ансамбли, поэты-бахши и сказители-акыны. Гости мероприятия, раскинувшегося на холмах Акташата, увидели бои петухов и баранов, выступления канатоходцев и национальные игры. Свои работы продемонстрировали художники и ремесленники.

По данным Государственного комитета по развитию туризма, фестиваль посетили туристы из Германии и Франции, а также представители посольства Швейцарии и ЮНЕСКО.

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