«Узавтосаноат» и «Пежо Ситроен» открывают СП по выпуску легких коммерческих автомобилей

«Узавтосаноат» и «Пежо Ситроен» построят в СИЗ «Джизак» СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive по выпуску легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroën.

Компания «Узавтосаноат» и группа «Пежо Ситроен» (PSA Peugeot Citroën) приняли решение о создании совместного предприятия Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive. Соглашение было подписано в Ташкенте 16 мая, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узавтосаноат».

Производственное предприятие будет построено в свободной экономической зоне «Джизак». Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroën, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов. Выпуск начнется в 2019 году.

Уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 млн евро.

Группа «Пежо Ситроен» предоставит новые технологии, современные производственные процессы и обучение сотрудников. Завод будет функционировать в соответствии с современными системами «Пежо Ситроен» по управлению производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж.

В планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства путем привлечения отечественных производителей автомобильных комплектующих частей, которые на сегодняшний день насчитывают около 30 крупных заводов, принадлежащих «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.

Производственная мощность предприятия составит 16 тысяч автомобилей в год, которые будут продаваться как в Узбекистане, так и на экспортных рынках ближнего и дальнего зарубежья.

«Сегмент легких коммерческих автомобилей оставался на сегодняшний день единственным не освоенным видом транспортного средства в Узбекистане, — сказал заместитель председателя правления „Узавтосаноат“ Рустам Юсупов. — Реализация проекта позволит осуществить новый качественный шаг в развитии отечественной автомобильной промышленности».

«Этот проект полностью соответствует нашему стратегическому плану „Push to Pass“ (пятилетний план развития). Это отличная возможность для развития бизнеса группы PSA в сегменте легкого коммерческого транспорта и прибыльного роста в регионе, — отметил вице-президент PSA Кристоф Бержеран. — Мы высоко ценим сложившийся конструктивный диалог с узбекскими партнерами и личную поддержку Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая стала определяющим фактором в создании совместного предприятия».

Компания «Узавтосаноат», основанная 17 марта 1994 года, объединяет 75 крупных и средних предприятий и компаний, в том числе компании с иностранным капиталом и технологиями из Южной Кореи, Турции, Италии, Германии, Нидерландов, США и стран СНГ. Основным видом деятельности является производство легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и комплектующих. Общее количество сотрудников составляет более 24 тысяч.

Группа PSA выпускает автомобили под марками Peugeot, Citroën и DS, а также предлагает разнообразные сервисы мобильности под маркой Free2Move. Группа также работает в финансовом секторе (Банк PSA Finance) и производстве автомобильных компонентов (Faurecia). В 2016 году выручка концерна составила 54 млрд евро.