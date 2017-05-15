Yarn Expo: cпрос на хлопок из Узбекистана неуклонно растет

Крупнейшие международные выставки Yarn Expo Autumn и Intertextile Shanghai Apparel Fabrics пройдут в Шанхае в октябре 2017 года.

Организатор крупнейших международных выставок — германский выставочный концерн Messe Frankfurt — предоставляет текстильным компаниям Узбекистана возможность стать участниками уникальных выставочных событий.

Международная выставка пряжи и волокон Yarn Expo признана в профессиональной среде одним из ведущих событий международного рынка текстильной промышленности.

Выставка Yarn Expo проводится два раза в год одновременно с Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, экспозиция которой представлена разнообразием текстильных тканей и полотен.

Участники весенней выставки Yarn Expo в Шанхае подтверждают, что спрос на узбекский хлопок продолжает расти. В первую очередь это подчеркнул представитель компании Quva Textil, которая регулярно принимает участие в выставке на протяжении ряда лет.

Ойбек Эргашев заявил: «Хлопок из Узбекистана конкурентоспособный и становится все более популярным на рынке Китая и соседних азиатских стран. Большинство азиатских производителей стремятся использовать в производстве тканей узбекский хлопок, и этот спрос продолжает расти.

На выставке мы поработали продуктивно, не было свободной минуты, постоянно проводили переговоры и остались очень довольны их результатами. Я рекомендую всем текстильным компаниям Узбекистана участвовать в этой выставке. На собственном опыте мы увидели, что выставка Yarn Expo — это высокоэффективная платформа для извлечения выгоды от высокопотенциального азиатского рынка".

Другие участники выставки, представители узбекской компании Kukcha Tekstil, также отметили, что пряжа из Узбекистана становится более популярной среди китайских текстильных производителей, поэтому объем экспорта их компании увеличивается с каждым годом.

«Когда мы работали на выставке, у нас не оставалось свободного времени даже для отдыха, так как на наш стенд приходило все больше и больше посетителей. Мы увидели большой спрос на нашу продукцию, многие из посетителей разместили пробные заказы», — отметил представитель компании Абдурахимов Мухаммадсиддик.

Генеральный директор китайской компании Baoding Kaiyuan Cotton Spinning Ечао Сан, который приехал на выставку специально для проведения переговоров о закупках пряжи из Узбекистана, подчеркнул: «Главная цель посещения мною выставки Yarn Expo — это покупка узбекской пряжи. Доля рынка узбекской пряжи в Хэбэй, провинции, откуда я родом, достигает 80−90%. Для нас узбекский хлопок более привлекательный с точки зрения цены и качества. Я уже встретился с участниками выставки из Узбекистана и буду рассматривать возможность дальнейшего сотрудничества с ними».

Особое внимание организаторы уделяют месту проведения выставки. Шанхайский национальный центр выставок и конгрессов построен в 2014 году и на сегодняшний день является крупнейшим в мире выставочным комплексом (общая площадь 1,47 млн кв.м., все выставочные залы имеют удобные выходы к транспортным путям, оснащены суперсовременным оборудованием и коммуникациями).

Messe Frankfurt является одной из ведущих выставочных компаний мира, проводит более 130 крупнейших выставок в Германии, Китае, Франции, России, Индии, США, Турции, Бразилии, Аргентине, Японии и других странах.

По итогам 2016 года посетителями выставок германского выставочного концерна стали более 4,5 млн профессионалов, а участниками — более 90 тысяч экспонентов по всему миру.

Лидирующие позиции среди всех выставок, проводимых Messe Frankfurt, занимают выставки текстильного направления. Текстильные компании из Узбекистана являются постоянными участниками выставок Messe Frankfurt.

Подробности об участии в выставках Yarn Expo Autumn и Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, которые пройдут 11−13 октября 2017 года, можно получить в представительском офисе Messe Frankfurt Uzbekistan:

Телефон: (+99871) 143−59−23, 120−06−28, (+99890) 345−44−34, 374−24−75.

E-mail: uz.interdialog@gmail.com, info@uzbekistan.messefrankfurt.com

Сайт: www.messefrankfurt.com

Facebook: fb.com/messefrankfurtuz

Или напрямую у организаторов:

Ms. Qube Chim / Ms. Kay Chan

Tel: +852 2238 9906 / 9983

Fax: +852 2598 8771

Email: kay.chan@hongkong.messefrankfurt.com

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