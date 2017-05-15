Исламские игры солидарности: Узбекистан завоевал 30 медалей

Сборная Узбекистана завоевала 30 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 18 бронзовых) на проходящих 12−22 мая в Баку (Азербайджан) IV Исламских играх солидарности.

На данный момент национальная команда занимает третье место среди 57 стран. Всего в Исламиаде-2017 участвуют свыше 3000 спортсменов, включая 40 представителей Узбекистана.

Карате — 4 медали

Садриддин Сайматов, в весе до 60 кг выигравший три золотые медали в трех этапах Премьер-лиги Karate1, в финале вновь встретился с Айкутом Кайа из Турции и снова превзошел своего соперника. За пару секунд до конца боя узбекистанский каратист уступал со счетом 1:2, но благодаря точному удару смог вырвать победу — 4:2. (видео).

Абдулазиз Атабаев в полуфинале уступил азербайджанцу Айхану Мамаеву со счетом 3:1 и стал обладателем бронзовой награды. Еще две «бронзы» выиграли Барно Мирзаева (до 61 кг) и Достонбек Отаболаев (до 75 кг), потерпев поражение от оппонентов с разницей в одно очко.

Художественная гимнастика — 6 медалей

Представительницы Узбекистана Анастасия Сердюкова, Нуриниссо Усмонова ва Сабина Ташкенбаева в групповых упражнениях завоевали серебряную медаль. Первое и третье место заняли Азербайджан и Турция соответственно.

В индивидуальных упражнениях Анастасия Сердюкова завоевала два «серебра» в дисциплинах с обручем и мячом и «золото» с булавами (видео). Сабина Ташкенбаева удостоилась бронзовых медалей в упражнениях с булавами и лентой.

Спортивная гимнастика — 1 медаль

Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина в опорном прыжке набрала 14.250 баллов и выиграла золотую медаль. Второе и третье места заняли азербайджанка Марина Некрасова (13.750) и индонезийка Рифда Ирфаналутфи (13.025).

Стрельба — 2 медали

В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м Саидхон Сайфуддинов получил «бронзу». Лучшим стал Омер Акгун из Турции, следом идет Мунна Рабби Хасан из Бангладеша. Среди женщин в этой же дисциплине Сакина Мамедова заняла третье место, уступив иранкам Наржес Эмамгули и Элахех Ахмади.

Дзюдо и пара-дзюдо — 10 медалей

Представители паралимпийской сборной Шухрат Бобоев (до 90 кг) и Ширин Шарипов (+100 кг) поднялись на высшие ступени пьедестала почета, победив в финалах иранца Мухаммед Али Шанани и азербайджанца Канана Абдуллаханлы соответственно. Феруз Саидов (до 73 кг) в бою за «золото» проиграл местному спортсмену Рамилю Гасимову. Гульрух Рахимова (до 70 кг) завоевала «бронзу».

Гульноза Матниязова стала лучшей в весовой категории до 70 кг, бронзовый призер Олимпийских игр Диёрбек Урозбоев (до 60 кг), Давлатбек Бобонов (до 81 кг) и Бекмурод Олтибоев (+100 кг) стали бронзовыми призерами Исламиады.

В командных состязаниях мужская и женская сборные по дзюдо завоевали бронзовые награды.

Тяжелая атлетика — 5 медалей

Представительницы национальная сборной завоевали четыре медали. Муаттар Набиева (до 58 кг) выиграла «бронзу», по сумме двоеборья набрав 196 кг (в рывке — 89 кг, в толчке — 107 кг). Кумушхон Файзуллева (до 63 кг) удостоилась «серебра» с общим результатом 108 кг (84, 103). Манзурахон Мамасалиева (до 69 кг) стала бронзовым призером, в сумме подняв 203 кг (91, 112). Омадой Отакузиева (до 75 кг) справилась с весом 208 кг (94, 115) и также стала третьей.

Среди мужчин бронзовую медаль получил Достон Ёкубов, в сумме двоеборья набрав 314 кг (137, 177).

Теннис — 2 медали

В командных соревнованиях узбекистанки Полина Меренкова, Сабина Шарипова и Камола Умарова заняли второе место — по итогам четырех матчей они выиграли три встречи, проиграв однажды. Выше расположились соперницы из Турции, которые не проиграли ни одного матча.

Мужская сборная, в составе которой Сергей Фомин, Саидало Саидкаримов и Амал Султанбеков, выиграли «бронзу», одержав победу над соперниками из Катара — 2:1.