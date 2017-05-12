Госкомитет по лесному хозяйству возрожден

В Узбекистане создается новый госорган — Госкомитет по лесному хозяйству.

На базе Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана создается Государственный комитет по лесному хозяйству. Указ об этом и соответствующее постановление 11 мая подписал Президент Шавкат Мирзиёев.

Как отмечается в официальном комментарии к постановлению, управление лесным фондом Узбекистана до сих пор осуществлялось несколькими государственными организациями, что не позволяло проводить единую государственную политику в этой сфере.

В документе также отмечается морально устаревшая и физически изношенная материально-техническая база отрасли, необеспеченность квалифицированными специалистами, наличие в лесном законодательстве норм без практического наполнения и механизма реализации, которые затрудняют развитие отрасли, в том числе деятельность по разведению, защите и эффективному использованию лесов.

В структуру нового госкомитета войдут Комитет Республики Каракалпакстан по лесному хозяйству и управления лесного хозяйства Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областей.

В ведение комитета от хокимията Ташкентской области передаются Угам-Чаткальский государственный национальный природный парк и входящие в его состав Чаткальский государственный биосферный заповедник, Ахангаранское и Бурчмуллинское лесные хозяйства.

В структуре госкомитета предусмотрено образование Научно-исследовательского института лесного хозяйства на базе Республиканского научно-производственного центра декоративного садоводства и лесного хозяйства.

На комитет возложены задачи по внедрению единой системы сертификации и стандартизации саженцев и посадочного материала вновь созданных сортов декоративных растений, организации выращивания, переработки сельскохозяйственной и животноводческой продукции, производству товаров народного потребления, в том числе с высокой добавленной стоимостью, привлечению грантовых средств международных финансовых институтов в отрасль, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Принятым постановлением предусмотрено увеличение в предстоящие три года сельскохозяйственной продукции, производства продукции пчеловодства, рыбоводства, животноводства, а также товаров народного потребления.

Намечено создание новых лесов на землях государственного лесного фонда, в том числе на территориях пустынь и степей, восстановление защитных лесопосадок вокруг сельскохозяйственных посевных земель, формирование практической базы для улучшения экологической среды в республике.

Особое внимание уделено вопросам стимулирования выращивания фисташек в республике с плановым расширением площадей фисташковых плантаций, организацией поставки населению, дехканским и фермерским хозяйствам в требуемых количествах качественных саженцев.

Отмечено, что увеличение выращивания фисташек не только поспособствует сокращению импорта и экономии валюты, но и снижению рыночных цен на данный вид орехов, а также более полному удовлетворению потребностей населения.

Предусмотрен пересмотр государственных образовательных стандартов среднего специального, профессионального и высшего образования, учебных планов и программ в части подготовки специалистов для лесного хозяйства.

Принято решение о закреплении профильных профессиональных колледжей за конкретными лесными хозяйствами для обеспечения тесной связи учебного процесса с производством.

Напомним, до 2000 года в Узбекистане существовал Государственный комитет по лесу, который был преобразован в главное управление Минсельводхоза.

Объем земельных площадей лесного фонда в республике сегодня составляет 25,2% всех земель.