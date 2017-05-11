Fitch: большинство банков Узбекистана устойчивы к снижению курса сума

Большинство банков Узбекистана, рейтингуемых агентством Fitch Ratings, являются устойчивыми к снижению курса сума, возможного в среднесрочной перспективе, так как власти планируют либерализацию валютного рынка и смягчение регулирования обменных операций. В то же время ряд банков являются уязвимыми к значительным падениям курса национальной валюты. Об этом говорится в пресс-релизе агентства со ссылкой на его новый отчет.

Fitch провело оценку устойчивости банков Узбекистана к снижению курса сума при различных сценариях. По оценкам агентства, Узпромстройбанк, «Микрокредитбанк», «Трастбанк» и «Универсал Банк» могут выдержать снижение курса на 50% без нарушений регулятивных требований к капиталу, а банки «Асака» и «Ипак йули» могут выдержать падение курса на 20%, но им может потребоваться дополнительный капитал или разрешение на отступление от требований в случае более значительного снижения. «Агробанк» уже не соблюдает минимальные требования.

«Мы полагаем, что прямые валютные риски являются низкими, так как все узбекские банки, рейтингуемые Fitch, имеют длинные или полностью закрытые валютные позиции. Но свободная конвертация национальной валюты может привести к росту долларизации депозитов, в результате чего банки будут подвержены рискам по коротким валютным позициям. В таком случае банки могут быть вынуждены выдавать больше валютных кредитов для закрытия своих валютных позиций, так как инструменты финансового хеджирования не являются широко доступными в Узбекистане. Однако это может повысить риски для качества активов, так как заемщики могут не иметь валютного хеджирования», — отмечает Fitch.

Девальвация сума негативно сказалась бы на капитализации банков через инфляцию активов, номинированных в иностранной валюте, однако агентство полагает, что влияние было бы умеренным. Девальвация также привела бы к ухудшению качества валютных кредитов, которые находятся на высоком уровне у «Узпромстройбанка» (82% кредитов на конец первого квартала) и банка «Асака» (54%) и являются существенными у банка «Ипак йули» (25%). Основная часть валютных кредитов у Узпромстройбанка предоставлена заемщикам с валютными доходами, что ограничивает риски для качества активов от падения валютного курса, однако валютные кредиты у банков «Асака» и «Ипак йули» являются более уязвимыми.

Согласно отчетности, валютные заимствования, помимо клиентских счетов, являются высокими у Узпромстройбанка (73% всех обязательств), умеренными у банков «Асака» и «Ипак йули» (соответственно 31% и 19%) и низкими у всех других банков. В то же время краткосрочные выплаты зарубежного долга являются небольшими (менее 5% от всех обязательств в 2017 году) и увязаны с погашением кредитов. Валютная ликвидность находится на умеренном уровне у Узпромстройбанка (17% от суммарных валютных заимствований) и банка «Асака» (33%) и является сильной у «Ипак йули» (68%).

По мнению Fitch, способность государства предоставлять поддержку в иностранной валюте является хорошей, о чем свидетельствуют крупные валютные резервы Узбекистана на уровне около 25 млрд долларов на конец 2016 года, что равно приблизительно двум суммарным валютным обязательствам банковского сектора или 11-кратному размеру его внешнего долга. Государственные гарантии уже покрывают существенную часть внешнего валютного фондирования у Узпромстройбанка и банка «Асака».