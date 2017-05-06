Ташкентцы могут внести предложения по развитию пассажирского транспорта

Компания «Тошшахартрансхизмат» совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами начала работу по разработке Концепции развития пассажирского транспорта города Ташкента до 2030 года и просит жителей и гостей столицы принять участие в этом процессе.

«Принимая во внимание, что развитие пассажирского транспортного комплекса города Ташкента направлено, в первую очередь, на достижение комфортных условий проезда каждого из нас, просим Вас вносить свои предложения, делиться опытом и знаниями в сфере организации работы пассажирского транспорта, в том числе, зарубежным, высказывать свое видение развития пассажирского транспорта города Ташкента в перспективе», — говорится в обращении компании.

«Мы ждем от вас, наших дорогих пассажиров, инновационных предложений в сфере городского пассажирского транспорта, включая автобусные перевозки, метро, маршрутные такси. Предложенные вами улучшения будут учтены при разработке Концепции, а реализация некоторых из них будет радовать нас всех при поездках в общественном транспорте нашего родного города», — отмечается в обращении.

Предложения можно присылать до 10 июня на электронный адрес concept@tshtx.uz (необходимо указать ФИО и контактный номер телефона).