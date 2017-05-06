Ташкентцы могут внести предложения по развитию пассажирского транспорта

Фото: «Газета.uz»
Компания «Тошшахартрансхизмат» совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами начала работу по разработке Концепции развития пассажирского транспорта города Ташкента до 2030 года и просит жителей и гостей столицы принять участие в этом процессе.
«Принимая во внимание, что развитие пассажирского транспортного комплекса города Ташкента направлено, в первую очередь, на достижение комфортных условий проезда каждого из нас, просим Вас вносить свои предложения, делиться опытом и знаниями в сфере организации работы пассажирского транспорта, в том числе, зарубежным, высказывать свое видение развития пассажирского транспорта города Ташкента в перспективе», — говорится в обращении компании.
«Мы ждем от вас, наших дорогих пассажиров, инновационных предложений в сфере городского пассажирского транспорта, включая автобусные перевозки, метро, маршрутные такси. Предложенные вами улучшения будут учтены при разработке Концепции, а реализация некоторых из них будет радовать нас всех при поездках в общественном транспорте нашего родного города», — отмечается в обращении.
Предложения можно присылать до 10 июня на электронный адрес concept@tshtx.uz (необходимо указать ФИО и контактный номер телефона).
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К чему тратить дополнительно времени и бумагу на документы которые не будут исполняться. Разработанная концепция еще 2014 году специалистами, довольно четко поставила новые задачи по совершенствованию системы управления пассажирским транспортом, которое так и осталась на бумаге.
Не имеея представления по процессу регулирования маршрутными перевозками выведенные на табло информации и дальше будут показывать 5 минут (автобуса не будет даже через 20 мин).
Далее будут функционировать линейная (телефонная) система ЦДС, хотя на весь голос говорят об автоматизированной системе (ничего подобного никогда не было по субъективным причинам).
Нужны кадры которые способны работать на совесть, не для галочки.