Согласован план работ по делимитации и демаркации госграницы с Туркменистаном

Фото: tdh.gov.tm
1−5 мая в Ташкенте состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.
По результатам встречи согласован план полевых работ на 2017 год.
Как отмечается в сообщении МИДа, переговоры по правовому оформлению узбекско-туркменской границы приобрели интенсивный характер после госвизита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.
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