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Фото: tdh.gov.tm

Согласован план работ по делимитации и демаркации госграницы с Туркменистаном

Узбекистан и Туркменистан согласовали план работ по делимитации и демаркации государственной границы.

Сегодня, 15:56   Политика  

1−5 мая в Ташкенте состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

По результатам встречи согласован план полевых работ на 2017 год.

Как отмечается в сообщении МИДа, переговоры по правовому оформлению узбекско-туркменской границы приобрели интенсивный характер после госвизита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

Текст: «Газета.uz»      213
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