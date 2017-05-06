Согласован план работ по делимитации и демаркации госграницы с Туркменистаном

Узбекистан и Туркменистан согласовали план работ по делимитации и демаркации государственной границы.

1−5 мая в Ташкенте состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

По результатам встречи согласован план полевых работ на 2017 год.

Как отмечается в сообщении МИДа, переговоры по правовому оформлению узбекско-туркменской границы приобрели интенсивный характер после госвизита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.