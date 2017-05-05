10 тысяч деревьев посажено: итоги экологической акции от Murad Buildings

Лауреат Нобелевской премии мира Вангари Маатаи как-то сказала: «Когда мы сажаем деревья, мы сажаем семена мира и семена надежды». И действительно, восстановить баланс природы можно только посадив новые растения — ведь в будущем они будут дарить кислород, тень и прохладу.

Для улучшения экологической ситуации по всему миру прикладываются колоссальные усилия. Узбекистан также не остался в стороне. 9 апреля Murad Buildings запустили акцию «Мой зеленый Узбекистан», объединившую сотни людей одной целью.

Суть акции очень проста: нужно посадить дерево, выложить фото на своей странице и поделиться в комментариях. Каждый участник акции может выиграть один из 7 смартфонов Samsung Galaxy A5.

Проект привлек внимание большого количества людей: одно видео об акции на странице в Facebook собрало 50 тысяч просмотров. На момент написания статьи пост собрал более тысячи «реакций», 545 комментариев и 362 публикации, но самое главное — люди поддержали акцию не только в виртуальном пространстве, но и в жизни.

Всего за 7 дней посадили более 10 тысяч саженцев, из которых 1500 были получены бесплатно у Murad Buildings. Многие участники признались, что сажают деревья не первый год, и акция стала для них дополнительным стимулом сделать это снова.

Из нескольких тысяч участников только 243 человека выложили фото, что говорит о том, что для людей главным было сделать благое дело, а не получить приз. Среди них генератором случайных чисел были выбраны 7 счастливчиков, которые получили обещанные смартфоны Samsung Galaxy A5.

«Есть такая поговорка: каждый мужчина должен в своей жизни посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Я часто принимаю участие в разных акциях, но еще ни разу ничего не выигрывал. Теперь я убедился, что мечты действительно реализуются!» — рассказывает Мурад С., выигравший в акции телефон.

«Я просто купил саженец, посадил возле дома, но ни на что не надеялся. И вдруг в видео увидел, что выиграл телефон. Это просто прекрасно, что мы можем озеленять страну, и вдобавок получать за это призы» — делится другой победитель конкурса, Антон Ш.

«Абсолютно случайно наткнулась на пост в Facebook, и мне показалось интересным не столько получить приз, сколько поучаствовать в озеленении нашего города. Мне кажется, это благое дело» — говорит Елена М.

По словам организаторов, они были приятно удивлены таким активным участием жителей Узбекистана в данном мероприятии и планируют проводить подобные экологические акции регулярно. А мы убеждены, что подобные акции стоит проводить как можно чаще, чтобы наш общий дом становился зеленее с каждым днем.

На правах рекламы.