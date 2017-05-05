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Ферганская ТЭЦ.

Фото: fiem.uz

Японские Kawasaki и Marubeni модернизируют Ферганскую ТЭЦ

Мощность Ферганской теплоэлектроцентрали после модернизации увеличится на 24 МВт.

Сегодня, 13:03   Экономика  

Kawasaki Heavy Industries и Marubeni Utilite Services приступили к модернизации Ферганской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщила компания «Узбекэнерго». Японские предприятия выступают поставщиками оборудования «под ключ».

Строительные работы по проекту внедрения высокоэффективных когенерационных газотурбинных установок на Ферганской ТЭЦ и Ферганской котельной начались в конце апреля.

«Осуществление этого проекта создаст дополнительные источники генерирующих мощностей в регионе суммарной мощностью 24 МВт», — говорится в сообщении.

По данным Ферганской ТЭЦ, финансирование модернизации стоимостью 83,6 млн долларов будет осуществляться за счет грантовых средств Японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) в размере 49,5 млн долларов и средств «Узбекэнерго».

Ферганская ТЭЦ — в настоящий момент единственная электрическая станция в Ферганской долине, она была введена в эксплуатацию в 1978 году. Ее установленная мощность — 305 МВт, производство электроэнергии — 560 миллионов кВт/ч.

Текст: «Газета.uz»      1 398
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