Сеть автостанций по Узбекистану будет возрождена

К 2022 году по Узбекистану будет построено и реконструировано 73 автостанции и 1 автовокзал.

Постановлением правительства Узбекистана от 25 апреля (PDF) утверждены параметры строительства и реконструкции пассажирских автовокзалов и автостанций на 2017−2021 годы.

В указанный период планируется построить 37 и реконструировать столько же автостанций (всего 74 объекта, включая автовокзал в Джизаке). Это позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и уровень обслуживания, а также обеспечить ритмичность движения.

Общая стоимость модернизации автостанций оценивается в 23,429 млрд сумов, включая 9,915 млрд сумов средств местных бюджетов регионов и 8,359 млрд сумов банковских кредитов.

В Каракалпакстане будут реконструированы 3 автостанции, в Андижанской области — реконструированы 4 и построена 1, в Бухарской области — реконструированы 7, в Джизакской — реконструирован автовокзал и 2 автостанции и построена 1 автостанция, в Кашкадарьинской — реконструированы 3 и построены 3, в Навоийской — построены 3 и реконструирована 1, в Наманганской — построены 6 и реконструированы 2, в Самаркандской — построены 7, в Сырдарьинской — реконструирована 1 и построена 1, в Сурхандарьинской — реконструированы 2 и построены 3, в Ташкентской — реконструированы 7 и построены 2, в Ферганской — построены 6 и в Хорезмской области — построены 4 автостанции.

Постановлением также предусмотрено ускорить проработку предложений по организации совместно с ведущими международными компаниями производства пассажирских микроавтобусов в Узбекистане.