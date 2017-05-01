Сеть автостанций по Узбекистану будет возрождена

Автостанция в Муйнаке (Каракалпакстан), вошедшая в программу реконструкции.
Фото: «Газета.uz»
Постановлением правительства Узбекистана от 25 апреля (PDF) утверждены параметры строительства и реконструкции пассажирских автовокзалов и автостанций на 2017−2021 годы.
В указанный период планируется построить 37 и реконструировать столько же автостанций (всего 74 объекта, включая автовокзал в Джизаке). Это позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и уровень обслуживания, а также обеспечить ритмичность движения.
Общая стоимость модернизации автостанций оценивается в 23,429 млрд сумов, включая 9,915 млрд сумов средств местных бюджетов регионов и 8,359 млрд сумов банковских кредитов.
В Каракалпакстане будут реконструированы 3 автостанции, в Андижанской области — реконструированы 4 и построена 1, в Бухарской области — реконструированы 7, в Джизакской — реконструирован автовокзал и 2 автостанции и построена 1 автостанция, в Кашкадарьинской — реконструированы 3 и построены 3, в Навоийской — построены 3 и реконструирована 1, в Наманганской — построены 6 и реконструированы 2, в Самаркандской — построены 7, в Сырдарьинской — реконструирована 1 и построена 1, в Сурхандарьинской — реконструированы 2 и построены 3, в Ташкентской — реконструированы 7 и построены 2, в Ферганской — построены 6 и в Хорезмской области — построены 4 автостанции.
Постановлением также предусмотрено ускорить проработку предложений по организации совместно с ведущими международными компаниями производства пассажирских микроавтобусов в Узбекистане.
Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:10
Сегодня, 14:43
Комментарии
Как насчет международного автобусного сообщения?
Автобусами с метро С. Рахимова можно было добраться до Бишкека и Алматы!
И недорого, и с билетами и с гарантией.
Но эти маршруты были закрыты в 1999г!