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Фото: instagram.com/oksana2016

Оксана Чусовитина выиграла четыре медали в США (+видео)

Гимнастка Оксана Чусовитина стала призером международного турнира в США.

Сегодня, 17:05   Спорт  

Прославленная узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала четыре медали 23-го международного первенства Houston National Invitational в Хьюстоне (США) 24−26 февраля. В соревнованиях принимали участие свыше 1600 спортсменок.

Как сообщила Оксана Чусовитина в Инстаграме, она выиграла высшие награды в опорном прыжке и в вольных упражнениях, а также бронзовые медали в упражнениях на бревне и в многоборье.

Сейчас узбекистанская гимнастка сосредоточена на подготовке к чемпионату мира по спортивной гимнастике, который пройдет 2−10 октября в Монреале (Канада).

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Текст: «Газета.uz»      605

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