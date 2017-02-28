Оксана Чусовитина выиграла четыре медали в США (+видео)

Прославленная узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала четыре медали 23-го международного первенства Houston National Invitational в Хьюстоне (США) 24−26 февраля. В соревнованиях принимали участие свыше 1600 спортсменок.

Как сообщила Оксана Чусовитина в Инстаграме, она выиграла высшие награды в опорном прыжке и в вольных упражнениях, а также бронзовые медали в упражнениях на бревне и в многоборье.

Сейчас узбекистанская гимнастка сосредоточена на подготовке к чемпионату мира по спортивной гимнастике, который пройдет 2−10 октября в Монреале (Канада).

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Текст: «Газета.uz» 605