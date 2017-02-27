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27 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Улугбек Гадоев.

Фото: go31.ru

MMA: Улугбек Гадоев стал триумфатором турнира Bars Night Battle

Узбекистанский боец смешанных единоборств провел успешный поединок в рамках профессионального турнира MMA в России.

Сегодня, 14:43   Спорт  

Боец смешанных единоборств Улугбек Гадоев (2−2) одержал вторую победу в рамках профессионального турнира Bars Night Battle по ММА 25 февраля в российском Белгороде.

22-летний представитель Узбекистана, выступающий за белгородский бойцовский клуб «Гладиатор», в весовой категории до 84 кг сразился с 23-летним Русланом Моисеенко (0−1) из местного клуба «Партизан».

Поединок получился самым зрелищным среди всех боев вечера и продлился все отведенные три раунда по пять минут. Бойцы смело шли в размен ударами, поочередно перехватывая инициативу, и имели хорошие моменты. В первом раунде Руслан Моисеенко практически полностью доминировал и не давал узбекистанцу провести атаку.

Фото: bel.ru.

Во втором раунде «гладиатор» сменил тактику и выровнял бой, применяя приемы из джиу-джитсу. Судьи не смогли выявить победителя и назначили экстра-раунд. Решающий отрезок времени выдался еще более захватывающим с большим количеством ударов и завершился победой Улугбека Гадоева решением судей.

«Руслан Моисенко — очень хороший спортсмен во всех аспектах и физически сильный. Я ожидал, что он будет действовать в атакующем ключе, поэтому выждал момент, когда он устанет и сделал свою работу», — заявил Улугбек Гадоев в послематчевом интервью.
Текст: «Газета.uz»      1 031
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