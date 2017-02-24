Куда сходить на выходных в Ташкенте

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 25−26 февраля.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

Произведения молодых художников представлены на выставке «Творчество без границ» в Национальном парке имени Навои.

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит выставка Радика Азизова «Душа, упоенная красотой».

В галерее Zero Line продолжается выставка «Один шаг. Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана».

Работы художника Лекима Ибрагимова представлены в выставочном зале театра «Ильхом».

Выставка-ярмарка «Восточный базар» откроется в Art Center Tashkent Plaza.

Концерты

26 февраля во Дворце искусств «Истиклол» состоится концерт Филиппа Киркорова.

В органном зале Консерватории пройдет концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана».

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы — концерт «Мелодии Великого Шелкового Пути».

Дети

В ресторане Caffee’issimo пройдет мастер-класс для детей по живописи в воскресенье.

Город

В субботу в ТРК Next состоится празднование Масленицы.

Тренажерный зал Fitness Planet проведет занятие по йоге.

Текст: «Газета.uz» 680