Куда сходить на выходных в Ташкенте

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 25−26 февраля.
Кинопремьеры
Театры
Выставки
- Произведения молодых художников представлены на выставке «Творчество без границ» в Национальном парке имени Навои.
- В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит выставка Радика Азизова «Душа, упоенная красотой».
- В галерее Zero Line продолжается выставка «Один шаг. Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана».
- Работы художника Лекима Ибрагимова представлены в выставочном зале театра «Ильхом».
- Выставка-ярмарка «Восточный базар» откроется в Art Center Tashkent Plaza.
Концерты
- 26 февраля во Дворце искусств «Истиклол» состоится концерт Филиппа Киркорова.
- В органном зале Консерватории пройдет концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана».
- В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы — концерт «Мелодии Великого Шелкового Пути».
Дети
- В ресторане Caffee’issimo пройдет мастер-класс для детей по живописи в воскресенье.
Город
- В субботу в ТРК Next состоится празднование Масленицы.
- Тренажерный зал Fitness Planet проведет занятие по йоге.
Текст: «Газета.uz» 680