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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 18:52   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 25−26 февраля.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

  • Произведения молодых художников представлены на выставке «Творчество без границ» в Национальном парке имени Навои.
  • В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит выставка Радика Азизова «Душа, упоенная красотой».
  • В галерее Zero Line продолжается выставка «Один шаг. Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана».
  • Работы художника Лекима Ибрагимова представлены в выставочном зале театра «Ильхом».
  • Выставка-ярмарка «Восточный базар» откроется в Art Center Tashkent Plaza.

Концерты

  • 26 февраля во Дворце искусств «Истиклол» состоится концерт Филиппа Киркорова.
  • В органном зале Консерватории пройдет концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана».
  • В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы — концерт «Мелодии Великого Шелкового Пути».

Дети

  • В ресторане Caffee’issimo пройдет мастер-класс для детей по живописи в воскресенье.

Город

  • В субботу в ТРК Next состоится празднование Масленицы.
  • Тренажерный зал Fitness Planet проведет занятие по йоге.
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