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Смартфон LG G6 будет соответствовать передовым стандартам надежности

Благодаря тщательному тестированию и защитным элементам в конструкции модель LG G6 устанавливает новые стандарты надежности.

Сегодня, 17:55   Технологии     на правах рекламы

Флагманский смартфон LG G6 компании LG Electronics задает новые стандарты надежности. Компания провела ряд сложных испытаний (более жестких, чем традиционно применяемые ускоренные испытания) для оценки работоспособности изделия в самых неблагоприятных условиях.

В ходе испытаний на долговечность отдельно оценивается стойкость к воздействию температуры, влажности, проникновению пыли, влаги и иных посторонних частиц, ударам, падению и другим потенциально опасным воздействиям. В рамках таких испытаний тщательно проверяются различные элементы конструкции смартфона, в том числе процессор, экран, аккумулятор, камера и сканер отпечатка пальца.

Новые комплексные климатические испытания подвергают смартфон воздействию целого ряда факторов одновременно, что позволяет оценить надежность функционирования его компонентов в самых разных ситуациях.

Для повышения надежности компания LG сосредоточила усилия на двух важнейших моментах: отвод тепла и работа аккумулятора.

Одна из основных задач при проектировании надежного смартфона — обеспечение оптимального отвода тепла. Избыточное тепло не только нагревает корпус настолько, что его некомфортно держать в руке, но и является основной причиной сокращения срока службы аккумулятора. Для улучшения теплоотвода в смартфоне LG G6 установлена специальная тепловая трубка. Тепловые трубки изготавливаются из меди, имеющей высокую теплопроводность, и широко применяются в ноутбуках и настольных компьютерах для отвода тепла. Система теплоотвода в модели LG G6 помогает снизить температуру процессора на 6−10%. Более того, при проектировании смартфона LG G6 для лучшей теплоотдачи было увеличено расстояние между процессором и еще одним источником тепла — контроллером дисплея.

«С выходом модели G6 мы выводим стандарты надежности и качества на совершенно новый уровень, — отметил Ли Сук-Джонг (Lee Suk-Jong), старший вице-президент и руководитель по международной деятельности компании LG Mobile Communications. — Как всегда, компания LG выпускает надежную продукцию отличного качества, которое гарантируется проводимыми испытаниями. Потребители полностью доверяют нашей продукции».

Модель LG G6 будет представлена 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне (Испания).

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