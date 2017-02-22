ZTE и Smartfren впервые протестировали технологию Pre5G в Индонезии

ZTE Corporation — крупный международный поставщик технологических решений в области мобильного интернета для телекоммуникационной индустрии — и компания Smartfren Telecom Tbk (Индонезия) успешно завершили тестирование услуг на базе технологии Pre5G Massive MIMO.

Smartfren Telecom Tbk стала первой компанией в Юго-Восточной Азии, которая провела коммерческое тестирование технологии Pre5G. Данная технология позволяет операторам перейти с технологий четвертого поколения (4G) на пятое (5G).

В ходе пресс-конференции компания Smartfren продемонстрировала реальный эффект от использования технологии Pre5G Massive MIMO. База Pre5G Massive MIMO была установлена в торговом центре Teras Kota и это существенно улучшило скорость использования данных внутри здания. Скорость выросла с нескольких мегабит в секунду до 30 мегабит в секунду на одного пользователя.

По сравнению с традиционными макро базовыми станциями технология Pre5G Massive MIMO повышает пропускную способность мобильной сети в 4−6 раз.

Pre5G Massive MIMO использует технологию формирования луча (beamforming) для увеличения покрытия от 2D к 3D, реализует интенсивное и экстенсивное бесшовное покрытие. Данная технология является гибкой и может адаптироваться к высотным зданиям, макро точкам доступа, покрытию стадионов, при реализации сценария «последняя миля», значительно повышая общие показатели качества сети.

Главный технологический директор Smartfren Кристиан Деньо (Christian Daigneault) отметила: «Smartfren является лидером во внедрении 4G в Индонезии. 4G сеть оператора установлена в более 200 городов страны. С коммерческой демонстрацией технологии Massive MIMO мы с нашим партнером ZTE готовимся к сетям пятого поколения и предоставляем клиентам новые технологии. Мы планируем использовать базовые станции Massive MIMO для улучшения качества предоставляемых услуг внутри высотных зданий и торговых объектов, а также в районах с большим количеством пользователей».

Для базовой станции Pre5G Massive MIMO компания ZTE использует многоантенную технологию множественного доступа с пространственным разделением (SDMA) для того, чтобы повысить эффективность существующего частотного спектра беспроводной связи 4G в четыре-шесть раз.

В коммерческой сети средняя пиковая скорость одной несущей Pre5G Massive MIMO превышает 400 мегабайт в секунду. ZTE разработала это решение в ответ на резко возросшие требования к расширению мощности и из-за сложностей с поиском мест для размещения объектов.

Конфигурация станции Massive MIMO включает 128 антенн. При этом по размерам фронтальной проекции станция близка к существующим станциям с 8 антеннами. Что касается площади, необходимой для установки базовой станции, за счет интеграции антенн, радиочастотных и других блоков в единый модуль ее удалось уменьшить втрое.

С 2015 года ZTE запустила несколько пилотных коммерческих проектов с использованием технологии Pre5G massive MIMO на различных рынках. На данный момент в мире развернуто более 20 сетей Pre5G, и ZTE продолжит содействовать повсеместному применению этой технологии.

В начале текущего года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне базовая станция ZTE с «прорывной инновационной технологией Pre5G Massive MIMO» получила две награды — «Лучший технологический прорыв в области мобильных технологий» и «Лучшая мобильная технология — Выбор CTO 2016».

В октябре 2016 года на конференции Broadband World Forum в Лондоне данная технология победила в номинации «Лучшая инновация для беспроводного широкополосного доступа».

ZTE — ведущий мировой поставщик телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. Ассортимент продукции ZTE охватывает практически каждый сектор рынка проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных терминалов. На сегодняшний день во многих странах мира располагаются множество представительств и исследовательских центров ZTE, в которых трудятся десятки тысяч человек.

В рамках своей стратегии M-ICT компания работает над тем, чтобы предоставлять клиентам интегрированные сквозные инновации, обеспечивающие высокий уровень работы и отдачи в эпоху конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического сегментов.

Компания поставляет оборудование и услуги в 160 стран и регионов, обслуживая более чем 500 операторов связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Африке и СНГ.

Около 10% своей годовой прибыли ZTE направляет на исследования и разработки, играя ведущую роль во многих международных организациях, занимающихся разработкой новых телекоммуникационных стандартов.

Компания ZTE сейчас предлагает более 50 решений для разных отраслей экономики. Китайская компания также предлагает продукцию для потребителей — от телефонов до смартфонов и планшетов. Данная продукция также доступна на рынке Узбекистана. Основная программная платформа смартфонов ZTE — ОС Android.

Дочерняя компания ZTE уже более 10 лет осуществляет свою деятельность в Республике Узбекистан. В течение этого периода компания внесла огромный вклад в развитие телекоммуникационной сферы Узбекистана, предоставив возможность пользования передовыми коммуникационными технологиями, создав рабочие места для местного населения, улучшив знания местного населения в сфере коммуникационных технологий.

Телекоммуникационные операторы Узбекистана — Beeline, Ucell, АК «Узбектелеком» и другие — используют оборудование этой китайской компании. В июле 2013 года ZTE запустила мощности по производству мобильных телефонов и их аксессуаров в Сырдарьинской области Узбекистана. Мобильные телефоны выпускаются под брендом UZTE.

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