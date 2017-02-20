Лицензии на розничную продажу лекарств будут выдавать хокимияты

С 1 апреля лицензирование вида фармацевтической деятельности — розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 14 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, лицензирования фармацевтической деятельности».

Как отмечается в документе, несмотря на предпринятые ранее меры, профилактика и предупреждение фактов розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения по завышенной стоимости остаются неэффективными, а возможности по обеспечению соблюдения установленного порядка государственного регулирования цен на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения используются недостаточно.

Это «требует внедрения качественно новой системы лицензирования розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, усиления правовых механизмов защиты прав потребителей и контроля за соблюдением лицензионных требований и условий», — говорится в постановлении.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Абдуллу Арипова и генерального прокурора Ихтиёра Абдуллаева. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре поручено обеспечить «системный контроль за соблюдением установленного порядка государственного регулирования цен розничными организациями, реализующими лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Текст: «Газета.uz» 2 662