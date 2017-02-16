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16 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Карта Алатского района.

Фото: alat.uz

В Алатском районе ни один дом не пострадал, сносятся незаконные постройки — хокимият

Хокимият Бухарской области ответил на сообщения о разрушении домов в Алатском районе.

Сегодня, 17:38   Общество  

Пресс-служба хокимията Бухарской области ответила на сообщения зарубежных СМИ о разрушении домов в Алатском районе.

В ходе работ по благоустройству «ни один жилой дом граждан не пострадал, были устранены только незаконные постройки, которые примыкали к многоквартирным домам», говорится в сообщении.

20 января Кабинет Министров Узбекистана принял постановление по повышению качества жизни и укрепления здоровья населения Бухарской области. Благоустройство территории Алатского района ведется в соответствии с этим постановлением, а также другими документами.

Для приведения домов граждан в порядок согласно градостроительным нормам и требованиям пожарной безопасности, а также устранения вокруг многоквартирных домов незаконных построек, которые препятствуют проходу людей и проезду автомобилей, администрацией района созданы рабочие группы. Они приступили к устранению помещений для скота, кладовых и других мелких построек, в том числе туалетов, построенных без кадастрового оформления, вокруг многоквартирных домов в махаллинских сходах граждан «Бунёдкор» и «Нонимас».

«До начала указанных работ гражданам были направлены предупредительные письма о незаконности этих построек, их несоответствии градостроительным нормам и правилам», — отмечается в сообщении хокимията.

В настоящее время из-за ухудшения метеорологических условий работы по устранению незаконных построек временно приостановлены.

Текст: «Газета.uz»      1 998
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