Президент ознакомился с новыми проектами в Сурхандарье

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Сурхандарьинской области 10 февраля ознакомился с ходом социально-экономических реформ и новыми проектами, сообщило УзА.

Глава государства посетил агрофирму Gold Agro Fresh в Термезском районе. Современная теплица предприятия стоимостью 35 млн долларов США позволит экспортировать продукцию на 30 млн долларов в год и создать 1000 рабочих мест. В 15 блоках на 20 га выращиваются помидоры, цветная капуста, броколли, руккола и мята. После запуска всех 70 блоков площадь теплиц составит более 100 га. Еще на 434 га намечено посадить сезонные культуры и экспортировать продукцию на 23 млн долларов, обеспечив работой 2100 человек. В будущем на 100 га будет разбит интенсивный сад.

Президент отметил необходимость расширения видов выращиваемой продукции. Он рекомендовал наладить выращивание граната на 5000 га и лимона на 5000 га, что поможет увеличить доходы населения.

Шавкат Мирзиёев осмотрел перспективные проекты в отраслях плодоовощеводства, птицеводства и животноводства. Компания Angor Gold Fruits в Ангорском районе будет заниматься выращиванием, хранением и переработкой плодоовощной продукции. Предусмотрено создание на 530 га интенсивного сада, а также хладохранилища вместимостью до 3000 т фруктов и овощей.

В Джаркурганском районе строится ООО «Фабулло строй сервис», также специализирующееся на выращивании, хранении и переработке плодоовощной продукции. В теплице намечается выращивать 600 т плодоовощной и бахчевой продукции. На морозильном складе вместимостью 2000 т будет поэтапно храниться 6000 т продукции. Здесь будет установлено сушильное оборудование для переработки 8000 т продукции в год. Президент дал поручения по севу и переработке нетрадиционных, пользующихся большим спросом видов фруктов и овощей для расширения экспорта.

В Кызырыкском районе возводится животноводческий комплекс, где будут содержаться 2000 голов крупного рогатого скота. В комплексе стоимостью 11,5 млрд сумов, создаваемом на площади в 762 га, будет заготавливаться 4000 т молока и 200 т мяса в год. Президент подчеркнул необходимость организации рядом с животноводческими комплексами агрофирм по переработке, заготовке и экспорту конкурентоспособной мясо-молочной продукции.

В Музрабадском районе создается птицеводческий комплекс. В комплексе проектной стоимостью 5,5 млн долларов предусматривается заготовка в год 59,1 миллиона штук яиц, 198 т диетического мяса и выведение 1,4 миллиона цыплят. Общая площадь комплекса, запуск которого намечен на сентябрь, составляет 15 га, из них на 2,5 га разместятся производственные корпуса. На встрече с руководителями комплекса Президент дал указания по поставке населению цыплят и корма.

Затем Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами предприятия по переработке тонковолокнистого хлопка на АО «Шеробод пахта тозалаш», создания плантаций по выращиванию лимонов и фисташек, а также разработками по борьбе с сельхозвредителями. Кроме того, глава государства посетил комплекс Хакима ат-Термизи, где ознакомился с проводимой работой по реконструкции и благоустройству.

В Сурхандарьинской области сегодня действуют 186 рыбоводческих комплексов. Их ряды вскоре пополнит агрофирма «Термиз агро фиш экспорт». Наряду с выращиванием рыбы здесь будет налажено производство корма для рыб. Намечено выращивать африканского сома, карпа и другие виды рыбы по вьетнамской технологии (она позволяет выращивать в пять раз больше рыбы). Всего в комплексе намечено перерабатывать 500 т рыбы.

Глава государства ознакомился с проектом эффективного управления водными ресурсами в области. Проект стоимостью 122,7 млн долларов предусматривает реализацию мер по реконструкции существующих и строительству новых гидротехнических сооружений, каналов и других водных сетей. 89,5 млн долларов кредита выделит Исламский банк развития. В результате улучшится водоснабжение 103,5 тысячи га площадей Шерабадского, Сариасийского, Денауского, Алтынсайского, Шурчинского, Байсунского и Кумкурганского районов.

Президент также ознакомился с ходом реконструкции санатория «Термиз марвариди» при Совете Федерации профсоюзов Узбекистана. В санатории, расположенном у Учкизилского водохранилища, осуществляется лечение физиотерапией, минеральными водами, песчаными и солнечными ваннами. К настоящему времени завершена реконструкция корпуса на 80 мест. Будет пострен новый корпус на 60 мест, модернизированы котельные, на территории санатория будут построены детская площадка, футбольный стадион, площадки для игры в волейбол, баскетбол, гандбол и другие виды спорта.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реализации совместного с Китаем проекта по организации ООО Huashen Silkworm Pro в Ангорском районе. Предприятие, запуск которого намечен на этот год, будет специализироваться на выращивании тутового шелкопряда, здесь будет создано более 3700 рабочих мест. Глава государства отметил, что Сурханский оазис обладает благоприятными природно-климатическими условиями для выращивания продуктивных гусениц шелкопряда. Новое предприятие будет способствовать обеспечению отечественной легкой промышленности качественным сырьем.

Президент побывал в доме Шоди-бобо Хушбокова, проживающего в селе Занг гиламбоб Ангорского района. Шавкат Мирзиёев побеседовал с аксакалом Шоди-бобо и его супругой Саломат-момо о жизни семьи, воспитании детей и внуков. Хозяева отметили, что жители страны очень довольны тем, что Президент общается с народом, интересуется мнениями людей.

Затем Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными домами, возведенными по обновленным проектам на массиве Гуржак-1 Шерабадского района. Согласно постановление Президента «О Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017−2021 годы» от 21 октября 2016 года в этом году в области строятся 1009 домов. На массиве Гуржак-1 уже сданы в эксплуатацию 2 двухэтажных дома на 32 квартиры, а также 10 одноэтажных домов с хозяйственными постройками и двором. Здесь же возведены объекты социальной инфраструктуры, пункты сервиса и услуг. Проложены газопроводная и водопроводная сети, линии электропередачи.

Президент побывал в доме молодой семьи Уктама Абдуллаева и Малохат Жумаевой и поздравил их с новосельем. Он также побеседовал с новоселами двухэтажного дома на 16 квартир. Глава государства дал должностным лицам рекомендации по созданию для сельчан условий, ни в чем не уступающих городским.

Президент ознакомился с работой по строительству и благоустройству, осуществляемой в месте поклонения Абу Исо Мухаммаду ат-Термизи в Шерабадском районе. Благоустроено кладбище рядом с комплексом, проложен асфальт на дороге протяженностью 4,5 км, водо-, электро- и газопроводные сети.

После этого Шавкат Мирзиёев посетил строительство цементного завода на территории сельского схода граждан «Вандоб» в Шерабадском районе. Завод возводится Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом. На предприятии проектной стоимостью 212,8 млн долларов предусмотрено производство 1,5 миллиона т портландцемента в год. Будет создано более 1000 рабочих мест.

В Термезе состоялась встреча с активом Сурхандарьинской области. На собрании особое внимание было уделено вопросам социально-экономического развития области, повышения уровня жизни населения, воспитания молодого поколения и обеспечения его занятости.

Текст: «Газета.uz» 0