Карточки: Что такое электронное правительство?

01 Введение СМИ регулярно сообщают о том, что в Узбекистане развивается система «Электронное правительство». Что эта система из себя представляет, какую пользу она принесет обществу — эти вопросы интересуют многих граждан.





02 Что такое электронное правительство? Электронное правительство (э-правительство) — это единый механизм взаимодействия государства, граждан и бизнеса, а также самих государственных органов между собой. В этом механизме активно используются информационно-коммуникационные технологии — вебсайты, информационные системы, базы данных, интегрированные между собой.



Говоря проще, э-правительство облегчает связь с госорганами, способствует сокращению очередей, упрощает процесс получения справок, свидетельств, лицензий и других документов, помогая всем сторонам — и госорганам, и предпринимателям, и обычным гражданам — работать более эффективно.





03 Значит ли это, что чиновников станет меньше? Электронное правительство не заменяет существующие госорганы, но позволяет значительно оптимизировать людские и финансовые ресурсы.



Важный момент: э-правительство не может быть эффективным без серьезного пересмотра внутренних процессов в самих госорганах и улучшения взаимодействия различных госслужб друг с другом. Именно этот процесс в настоящее время осуществляется в Узбекистане.



Долгое время (и это продолжается до сих пор) госорганы и службы жили отдельной жизнью, почти не соприкасаясь с другими. Гражданам и предпринимателям приходится посещать множество инстанций, чтобы получить ту или иную справку, которую госорганы в теории могут получить сами. Никто не оценивал эффект потери рабочего времени, нервов и денег на развитие экономики и благополучие людей. Постепенно ситуация меняется. Большое количество госуслуг сегодня можно получить не выходя из дома или офиса на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Но сделать предстоит еще много.





04 ЕПИГУ — это сайт, где можно жаловаться на госорганы? Не только. Прием жалоб и обращений в госорганы — лишь одно из предназначений ЕПИГУ. На самом деле портал — словно большая удобная «витрина», связывающая граждан, министерства, ведомства и прочие госорганы. С его помощью можно 24 часа в сутки 365 дней в году заказать сотни госуслуг. К примеру, запросить справку об отсутствии судимости, обратиться в государственный архив или подать заявление на регистрацию предприятия. Почти все услуги предоставляются в режиме «одного окна».





05 Что такое «одно окно»? «Одно окно» означает, что все документы, необходимые для получения госуслуги, сдаются в одном месте и в одно время. Это большой шаг на пути искоренения бюрократии и коррупции.



Благодаря созданным и создаваемым информационным системам государственные органы и ведомства получают возможность обмениваться информацией друг с другом напрямую. Это значит, что при обращении за получением определенных услуг теперь можно предоставлять меньше документов, поскольку остальные документы госорганы могут получить сами.





06 Из чего состоит электронное правительство Узбекистана? В структуру системы «Электронное правительство» Узбекистана входят следующие компоненты:

ЕПИГУ — для непосредственного контакта с получателями госуслуг.

Портал открытых данных (data.gov.uz) — открытые данные и статистика от госорганов.

Непосредственно сайты госорганов.

Комплексы информационных систем: «Налог», «Таможня», «Образование» и другие, через которые госорганы «общаются» друг с другом.

Центр развития системы «Электронное правительство» — занимается координацией и развитием всей системы э-правительства.

Центр обеспечения информационной безопасности.

Центр государственной обработки информации — хранит базы данных и обрабатывает информацию, необходимую для работы э-правительства.

07 А как же Виртуальная приемная Президента или портал ЖКХ? Виртуальная приемная Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева также является частью электронного правительства. Виртуальные приемные также открыты у руководителей госорганов, хокимов областей, городов и районов, ректоров вузов и т. д. Портал коммунального хозяйства и жилищного фонда E-Kommunal, который помогает тысячам граждан решать проблемы в сфере ЖКХ, также входит в эту систему. Сюда же относится и Национальная база данных законодательства Lex.uz.





08 Что дает развитие э-правительства? Есть прямая взаимосвязь между уровнем развития э-правительства и государства в целом. Когда все процессы в системе госуправления отлажены, ежедневные отношения между гражданами и государством становятся прозрачными, доверие граждан к госорганам повышается. Время и затраты на получение госуслуг сокращаются, улучшаются предпосылки к развитию бизнеса, что приводит к росту экономики.



Взаимосвязь состояния э-правительства и уровня развития государства подтверждает публикуемый каждые два года Обзор ООН по уровню развития электронного правительства" (UN E-Government Survey). В последнем обзоре за 2016 год ведущие позиции занимают Великобритания, Австралия и Южная Корея, которые входят в число локомотивов мировой экономики. Узбекистан в рейтинге расположился на 80-м месте.

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