Карточки: Что такое электронное правительство?

Введение
СМИ регулярно сообщают о том, что в Узбекистане развивается система «Электронное правительство». Что эта система из себя представляет, какую пользу она принесет обществу — эти вопросы интересуют многих граждан.
Что такое электронное правительство?
Электронное правительство (э-правительство) — это единый механизм взаимодействия государства, граждан и бизнеса, а также самих государственных органов между собой. В этом механизме активно используются информационно-коммуникационные технологии — вебсайты, информационные системы, базы данных, интегрированные между собой.
Говоря проще, э-правительство облегчает связь с госорганами, способствует сокращению очередей, упрощает процесс получения справок, свидетельств, лицензий и других документов, помогая всем сторонам — и госорганам, и предпринимателям, и обычным гражданам — работать более эффективно.
Значит ли это, что чиновников станет меньше?
Электронное правительство не заменяет существующие госорганы, но позволяет значительно оптимизировать людские и финансовые ресурсы.
Важный момент: э-правительство не может быть эффективным без серьезного пересмотра внутренних процессов в самих госорганах и улучшения взаимодействия различных госслужб друг с другом. Именно этот процесс в настоящее время осуществляется в Узбекистане.
Долгое время (и это продолжается до сих пор) госорганы и службы жили отдельной жизнью, почти не соприкасаясь с другими. Гражданам и предпринимателям приходится посещать множество инстанций, чтобы получить ту или иную справку, которую госорганы в теории могут получить сами. Никто не оценивал эффект потери рабочего времени, нервов и денег на развитие экономики и благополучие людей.
Постепенно ситуация меняется. Большое количество госуслуг сегодня можно получить не выходя из дома или офиса на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Но сделать предстоит еще много.
ЕПИГУ — это сайт, где можно жаловаться на госорганы?
Не только. Прием жалоб и обращений в госорганы — лишь одно из предназначений ЕПИГУ. На самом деле портал — словно большая удобная «витрина», связывающая граждан, министерства, ведомства и прочие госорганы. С его помощью можно 24 часа в сутки 365 дней в году заказать сотни госуслуг. К примеру, запросить справку об отсутствии судимости, обратиться в государственный архив или подать заявление на регистрацию предприятия. Почти все услуги предоставляются в режиме «одного окна».
Что такое «одно окно»?
«Одно окно» означает, что все документы, необходимые для получения госуслуги, сдаются в одном месте и в одно время. Это большой шаг на пути искоренения бюрократии и коррупции.
Благодаря созданным и создаваемым информационным системам государственные органы и ведомства получают возможность обмениваться информацией друг с другом напрямую. Это значит, что при обращении за получением определенных услуг теперь можно предоставлять меньше документов, поскольку остальные документы госорганы могут получить сами.
Из чего состоит электронное правительство Узбекистана?
В структуру системы «Электронное правительство» Узбекистана входят следующие компоненты:
А как же Виртуальная приемная Президента или портал ЖКХ?
Виртуальная приемная Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева также является частью электронного правительства. Виртуальные приемные также открыты у руководителей госорганов, хокимов областей, городов и районов, ректоров вузов
Что дает развитие э-правительства?
Есть прямая взаимосвязь между уровнем развития э-правительства и государства в целом. Когда все процессы в системе госуправления отлажены, ежедневные отношения между гражданами и государством становятся прозрачными, доверие граждан к госорганам повышается. Время и затраты на получение госуслуг сокращаются, улучшаются предпосылки к развитию бизнеса, что приводит к росту экономики.
Взаимосвязь состояния э-правительства и уровня развития государства подтверждает публикуемый каждые два года Обзор ООН по уровню развития электронного правительства" (UN E-Government Survey). В последнем обзоре за 2016 год ведущие позиции занимают Великобритания, Австралия и Южная Корея, которые входят в число локомотивов мировой экономики. Узбекистан в рейтинге расположился на 80-м месте.
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