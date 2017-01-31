Обзор мировых новостей

Трамп уволил и.о. генпрокурора США за отказ выполнять его указ

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ об иммиграции, сообщил Белый дом. Руководить ведомством будет окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте. «И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Белого дома. В администрации напомнили, что Йейтс работала в команде Барака Обамы. «Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции», — заявили в Белом доме. Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме. Указ Дональда Трампа приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других государств — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается, по данным СМИ, въезд гражданам Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Документ вызвал недовольство среди американцев и мировых политиков. Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс. // РИА Новости

Совет Безопасности ООН обсудит проведенные Ираном ракетные испытания

Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций с участием спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры во вторник обсудит проведенные Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщил журналистам дипломатический источник в ООН. Ранее Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Сообщается, что испытательный пуск был произведен в воскресенье в окрестностях города Семнан в 225 км от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 км перед тем, как взорвалась. Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в понедельник призвал Совет Безопасности ООН срочно отреагировать на действия Ирана. Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. // РИА Новости

Граждане 78 государств могут получить визу Таджикистана через интернет

25 января Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства о правилах оформления, выдачи визы и электронной визы Таджикистана. В нем указаны категории и виды виз, документы на получение и период действия визы и электронной визы, порядок и сроки рассмотрения заявок. Упрощен доступ к визе для бывших граждан Таджикистана и членов их семей и близких родственников граждан Таджикистана для временного пребывания. Граждане 78 государств, которым Таджикистан упростил процедуру получения визы, могут оформить через интернет и получить визу по электронной почте после предоставления соответствующей информации и оплаты (граждане Узбекистана по упрощенной процедуре могут получать дипломатические, служебные, инвестиционные, транспортные визы и визы свободной экономической зоны). Члены воздушного экипажа, которые занимаются сервисом воздушного судна, могут въезжать и выезжать без визы на основе Всеобщей декларации. Также упрощены документы для получения инвестиционной визы. В результате внедрения новой системы все пункты пересечения границы будут связаны друг с другом под единой системой управления, которая способствует защите национальной безопасности и усилению контроля миграции граждан. // Пресс-служба Президента Таджикистана

Первая попытка убрать мусор с орбиты Земли не удалась

Японский беспилотный грузовой корабль «Конотори-6» не преуспел в первой попытке удалить космический мусор с орбиты Земли. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение NHK. Неудачная попытка проведения эксперимента по уборке мусора произошла 28 января. Отстыковавшись от Международной космической станции, куда он прибыл в конце прошлого года, «Конотори-6» не смог выпустить специальные 700-метровые провода, по которым проходят электрические разряды. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, эти провода позволяют космическому кораблю входить и выходить из атмосферы, а также помогают осуществлять торможение. Ожидается, что следующая попытка уборки мусора с орбиты будет предпринята до 4 февраля. Если испытание все-таки пройдет успешно, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено использовать такие устройства для очистки орбит на высоте от 800 до 1400 км, где мусора особенно много. По оценкам экспертов ООН, над Землей вращается около 300 тысяч неиспользуемых искусственных объектов общей массой до 5000 тонн. В JAXA подсчитали, что среди них около 18 тысяч объектов диаметром до 10 см. // ТАСС

В Японии умер создатель игры Pac-Man

Создатель компьютерной игры Pac-Man умер в Японии. Масая Накамуре был 91 год. Накамура стал одним из основателей компании Namco, занимавшейся развитием игровых автоматов, компьютерных игр и парков развлечений в Японии еще с 1950 годов. Их главный хит — компьютерная игра в жанре аркады Pac-Man — был выпущен на рынок в 1980 году и положил начало новому жанру погонь в лабиринте. Игра с желтым смайликом, пожиравшим белые точки, была чрезвычайно популярно во всем мире в 80-е годы и была сыграна более 10 млрд раз. В книгу рекордов Гиннеса она попала как самая прибыльная компьютерная аркадная игра. Производители обращали внимание, что в Pac-Man не было насилия, а потому эта игра предлагалась компанией Namco для развлечения как мальчиков, так и девочек. // Euronews

Текст: «Газета.uz» 3 546