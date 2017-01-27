Что ждет посетителей ТЦ MEDIAPARK Караташ

ТЦ MEDIAPARK Караташ объединяет в себе три этажа: начиная от бытовой техники, электроники, принадлежностей для домашнего уюта и до большого итальянского ресторана.

Магазин бытовой техники и электроники MEDIAPARK Караташ

Сразу после входа на первый этаж торгового центра посетитель оказывается в комфортабельном торговом зале. Здесь взгляду открываются просторы с всевозможной мелкой и крупной бытовой техникой и электроникой. В новом сезоне новинками пополнились ряды бытовой техники ведущих производителей BOSCH, Siemens, Philips, SONY, а именно: музыкальные центры, газовые плиты, вытяжки, микроволновые печи, пылесосы и другие товары, некоторые из которых представлены лишь в сети MEDIAPARK. Новый смартфон General Mobile Discovery отечественного производства также уже поступил в продажу.

Весь 2017 год именинники будут получать 5% скидку на покупку в магазине MEDIAPARK Караташ. Для участия в акции необходимо прийти с документом (водительские права/паспорт/свидетельство о рождении) и получить купон именинника.

С конца января в магазине начинается Food testing — дегустация блюд, приготовленных с использованием мелкой бытовой техники, продающейся в магазине. Еще один комплимент для покупателей — это совместная акция с ресторанным комплексом Multi MaFé: при покупке на определенную сумму покупатель получает пиццу от Multi MaFé в подарок.

Время работы магазина: ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00.

Официальная страница на Facebook: fb.com/mediapark.uz

Магазин домашних аксессуаров Señor & Señorita

Расположенный на втором этаже магазин Señor & Señorita включает в себя товары для создания уюта в доме от ведущих турецких, британских, итальянских производителей. Масштаб магазина впечатляет: здесь представлены более 10 000 товаров, которые помогут сделать жизнь более комфортной.

В январе в магазин поступили новые коллекции уникальных аксессуаров для интерьера и наборов постельного белья Karaca Home, Sarev, Pepper Home. Покупатели магазина Señor & Señorita на Караташе также могут принять участие в акции Multi MaFé и получить бесплатную пиццу при покупке товаров на определенную сумму, а именинников ждет приятный сюрприз - скидка 5% на покупку.

С недавнего времени здесь действует покупка в рассрочку. Это особенно выгодно тем, кто готовит приданное. Родителям и невесте можно заранее подобрать весь набор для сарпы и не переживать о том, что нужно тратить большую сумму денег за один раз.

Время работы: ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00.

Официальная страница на Facebook: fb.com/senorandsenorita

Самый большой итальянский ресторан Multi MaFé

На третьем этаже торгового центра MEDIAPARK Караташ расположилась маленькая Италия. Multi MaFé — это ресторанный комплекс нового формата, рассчитанный на более 250 посадочных мест, общей площадью 3000 квадратных метров. Этот большой итальянский ресторан подходит для встреч с друзьями, коллегами и для совместного семейного отдыха.

Multi MaFé — это ресторан, где предусмотрено проведение семейных и детских праздников со специальной развлекательной программой. А уникальная детская зона перенесет ребенка в настоящую сказку.

Основные ингредиенты приготовляемых блюд поставляются из Италии. Впервые посетители ресторана могут купить составляющие понравившихся блюд в маркете и гастрономе «Шаркутери», находящихся внутри ресторанного комплекса. В новом сезоне гостей ресторана ждет обновленное меню с новинками от итальянского шеф-повара Роберто Зизи.

На протяжении 2017 года для всех именинников действует скидка 10% на любой чек. Еще одна потрясающая новость — скоро в Multi MaFé пройдет первый в Узбекистане фестиваль традиционной итальянской кухни (пасты и пиццы). Ресторанный комплекс приглашает всех отведать традиционную итальянскую пиццу и оказаться на мгновенье в Италии. Анонс фестиваля будет опубликован на официальной странице Multi MaFé на Facebook: fb.com/multimafe.

Время работы: ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00.

Резерв столов по телефону: (+99871) 203−22−22.

Каждый день ТЦ MEDIAPARK Караташ посещают более 3000 гостей и покупателей — это прекрасное место для проведения семейного отдыха, а также отличная площадка для рекламы своих брендов. Руководство торгового центра MEDIAPARK Караташ готово к сотрудничеству и предоставляет первый и второй этажи атриума в аренду. За подробной информацией можно обратиться в контактный центр по телефону: (+99871) 203−33−33.

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