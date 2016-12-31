Huawei: 16 лет на рынке Узбекистана на благо развития ИКТ

— Г-н Ван, как, на Ваш взгляд, прошел 2016 год для компании Huawei в Узбекистане?

— Если говорить в двух словах, то я могу обозначить ушедший 2016 год как динамичный, конкурентный, успешный и плодотворный для компании Huawei.

Если в деталях, то я бы хотел обозначить следующие работы, которые мы проделали в этом году. В первую очередь, за последние 15 лет, которые наша компания ведет активную деятельность в Узбекистане, мы обозначили наш офис логотипом Huawei. Теперь по одной из центральных улиц Ташкента вы не пройдете, не заметив символику Huawei.

Наша компания работает в трех основных бизнес-направлениях, таких как «carrier» (работа с мобильными операторами), «enterprise» (работа с корпоративными клиентами) и «consumer» (производство и продажа мобильных устройств и смартфонов). В этом году нам удалось еще больше сблизиться с нашими партнерами, мобильными операторами страны, и начать новую стратегию сотрудничества, укрепляя наше присутствие на рынке Узбекистана.

Мы провели ряд международных и региональных саммитов и форумов с участием представителей мобильных операторов, куда мы пригласили лучших международных экспертов со всего мира, чтобы они смогли поделиться своим опытом и знаниями. Саммит «Mobile Broadband» (посвященный развитию мобильного интернета) и «Сloud Summit» (посвященный развитию облачных технологий) вызвал большой интерес у наших партнеров. В следующем году мы хотим продолжить данную традицию и постараемся охватить большее количество партнеров из разных сфер информационно-коммуникационных технологий.

Говоря о направлении корпоративного сегмента, хотелось бы подчеркнуть, что решения и технологии, которые мы предоставляем крупным и средним корпорациям, также включая государственные компании, никак не уступают мировым брендам, которые давно работают в данном направлении. В отличие от них мы легко подстраиваемся под требования клиентов и исходим от желания и потребностей заказчика. В ценовом параметре наши предложения могут быть более привлекательны, чем у других, но это не значит, что, если дешевле, значит, в качестве хуже. Качество наших услуг, продукции и решений с каждым годом совершенствуется и в некоторых частях превосходит европейские и американские бренды. Главное кредо компании Huawei — быть ориентированным на клиента и вместе с ним развивать рынок телекоммуникаций.

Терминальный бизнес, иными словами — смартфоны и различные мобильные устройства пользователей, очень резко изменили свое лицо в этом году. Наши научные лаборатории наконец-то вышли на мировой уровень и производимые «девайсы» все больше стали привлекательными во всем мире. Такие звезды, как Лионель Месси, Генри Кэйвил и Роберт Левандовски с гордостью стали лицами бренда Huawei в разных странах мира.

В Узбекистане мы выбрали похожий персонаж, позитивную знаменитость, который достиг не только местного, но и мирового признания — рефери ФИФА, лучший судья Азии по футболу Равшан Ирматов. Наш слоган «Сделай справедливый выбор» ассоциируется со справедливым решением рефери во время футбольного матча, который играет важную роль и делает любой матч красочным и более привлекательным. Мы в справедливости господина Ирматова не сомневаемся, думаем, что и народ Узбекистана поддерживает наше мнение.

— Говоря о развитии ИКТ-индустрии в Узбекистане, как Вы обозначите роль компании в данном секторе?

— Компания Huawei всегда придерживается идеи долгосрочного и доверительного сотрудничества. Мы всегда готовы к открытым диалогам и трудностям рынка, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями. Я не раз в Узбекистане слышал высказывание, что будущее — в молодом поколении. В этой фразе очень много смысла и правды. Исходя из этого, хочу отметить, что компания Huаwei уделяет особое внимание в поддержке и развитии молодых талантов и специалистов сферы ИКТ. В этом году мы подписали меморандум о взаимопонимании с двумя учебными заведениями: ТУИТ и ИНХА. Открыли академию Huawei, которая называется HAINA во всем мире. Цель — подготовить достойные кадры и специалистов в таких важных направлениях, как информационная безопасность, сетевое развитие и информационно-коммуникационные технологии.

Мы активно продвигаем идею облачных технологий, развитие широкополосного доступа, решения безопасного города, цифровизацию Узбекистана и разработку Дата-центров. Развитие данных технологий и решений в стране поможет поднимать такие направления, как: «Электронное образование», «Электронная коммерция», «Электронное здравоохранение» и, естественно, «Электронное правительство». Создание и развитие этих платформ напрямую будет связано с развитием экономического потенциала Узбекистана и благополучия населения, так как во всем мире развитие ИКТ напрямую связано с ростом ВВП.

Мы хотим, чтобы экономика рынка Узбекистана развивалась, с этим будет расширяться и рынок информационных технологий и коммуникаций, где такие компании, как Huawei, смогут все больше инвестировать и расти с тенденцией роста данного сектора.

Кроме этого, хотелось бы отметить проект «Медиа Тур» для журналистов Узбекистана. Впервые в истории компании, и думаю, в истории медиаиндустрии страны, Huаwei удалось собрать в одну группу представителей всех отраслей СМИ. Группа из девяти человек смогла посетить штаб-квартиру компании Huawei и поближе познакомиться с новейшими технологиями и решениями информационных технологий. Мы смогли пригласить журналистов в такие города, как Пекин, Шанхай и Шеньчжень, где активно работают научно-исследовательские центры компании и где можно наглядно узнать и протестировать продукцию Huawei, которая все больше и быстрее интегрируется на мировом рынке телекоммуникаций. Я думаю, данный опыт помог и журналистам, и нам. Мы доказали и показали, насколько глобальной компанией стала Huawei и насколько открыто и тесно мы можем общаться с представителями СМИ.

— Планы компании Huawei на 2017 год. Какие новости, сюрпризы или новшества Вы готовите?

— Обычно мы не любим говорить о планах на будущее, мы лучше сделаем их и покажем, насколько мы привержены развитию рынка ИКТ и телекоммуникаций в Узбекистане. В 2016 году компанию Huawei признали «самой инновационной», значит, и в новом году мы должны соответствовать данному призванию. В каждом из трех бизнес-направлений компании мы собираемся продвигать инновационные решения, исходя из требований наших клиентов и пользователей. Много изменений было и происходит как в политической, так и экономической жизни Узбекистана за прошедший год. Я думаю, компания Huawei будет соответствовать заданному курсу руководства страны и сделает все возможное, чтобы помочь развитию информационных технологий, которые будут способствовать улучшению жизни и благосостояния населения такой прекрасной страны, как Узбекистан. Наш главный девиз — сделать более взаимосвязанный мир, в том числе и Узбекистан.

Пользуясь моментом, хотел поздравить от имени компании Huawei в Узбекистане всех жителей страны с Новым 2017 годом, пожелать им крепкого здоровья, благополучия и духовного роста!

Биография: Ван Пэн (Wang Peng) — генеральный директор компании «Huawei Tech Investment Tashkent» (торговая марка «Huawei»). Родился в 1978 году в провинции Шаньси, КНР. В 1997—2001 годах учился в Харбинском технологическом институте по специальности «инженер связи». Владеет китайским, английским и русским языками. В компании Huawei работает с 2001 года. Занимал различные технические и руководящие должности по направлению высокотехнологичные беспроводные связи и продажи. До назначения в Узбекистан Ван Пэн работал генеральным директором Huawei в Алматы, вице-президентом региона Центральная Азия и Кавказ. С 2016 года назначен генеральным директором компании «Huawei Tech Investment Tashkent».

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