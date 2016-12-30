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Карта Сырдарьинской области (Янгиер выделен белым цветом).

Фото: sirdaryo.uz

Малую промзону откроют в Янгиере

В Янгиере (Сырдарьинская область) планируется открыть малую промышленную зону.

Сегодня, 17:49   Экономика  

В городе Янгиер Сырдарьинской области планируется создать малую промышленную зону. Проект постановления Кабинета Министров об этом опубликован на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

Как отмечается в документе, такое решение принято в целях развития промышленного потенциала Янгиера, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в создание субъектами малого бизнеса новых производств, создания новых рабочих мест и повышения доходов населения.

Срок функционирования промзоны составит 30 лет с возможностью продления. Планируется, что здесь будут открыты производства в сфере текстильной, обувной, кожгалантерейной, экологически безопасной химической, пищевой, электротехнической промышленности, строительных материалов, глубокой переработки плодоовощной продукции и других направлений.

Участники промзоны будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капремонта и оснащения школ, колледжей, лицеев и медучреждений при Министерстве финансов.

Кроме того, их планируется освободить от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, а также металлоконструкций и строительные материалы, завозимые для собственных производственных нужд, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров.

Указанные льготы предоставляются сроком на три года при внесении инвестиций в объеме не менее 2000-кратного размера минимальной заработной платы. В случае если годовая выручка участника промзоны составляет менее 1000-кратного размера минимальной зарплаты, льготы аннулируются.

Текст: «Газета.uz»      2 448
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