Бокс: Узбекистанки завоевали 6 медалей международного турнира

19−23 декабря в Караганде (Казахстан) состоялся 33-й международный турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. На открытии турнира в качестве гостя присутствовал легендарный американский боксер Рой Джонс-младший, сообщили «Газете.uz» в Федерации бокса Узбекистана.

Национальная женская команда, представленная на этом турнире шестью спортсменками, завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали.

В весовой категории до 51 кг Азиза Мамирова в финале уступила Назыме Кызайбай (Алматы) и выиграла «серебро» соревнований. Бронзовые награды на счету у Турсуной Рахимовой (Узбекистан) и Арайлым Маясар (Алматы).

В весе до 60 кг вновь сошлись представительницы Узбекистана и Казахстана — участница Олимпийских игр-2016 Ёдгорой Мирзаева потерпела поражение от Карины Ибрагимовой и стала серебряным призером состязаний. «Бронзу» завоевали Райхона Кадырова (Узбекистан) и Айжан Ходжабекова (Казахстан).

В третьей весовой категории среди девушек (до 75 кг) Нафиса Аскарова и Гавхар Мирзаева были награждены бронзовыми медалями. Первое и второе место заняли казахстанки Виолетта Князева и Акерке Бахытжан, соответственно.

Текст: «Газета.uz» 350