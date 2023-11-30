Экономическая палата Франции и Узбекистана презентовала свою деятельность и задачи 30 ноября в Ташкенте.

О создании палаты объявили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Франции Эммануэль Макрон во время визита в Самарканд в начале ноября.

Палата берет начало с Делового клуба Франция-Узбекистан (CAFU), который начал продвигать французский бизнес в Узбекистане и узбекский бизнес во Франции в 2017 году. Клуб ежемесячно проводил встречи для своих членов, оказывая поддержку предприятиям, которые хотели освоить рынок в новой для себя стране.

Посол Франции в Узбекистане Орелия Бушез отметила большой интерес французских компаний к Узбекистану, частые контакты и визиты между странами на высшем уровне и планируемое 10-е заседание экономических межправительственных комиссий двух стран, которое, как ожидается, пройдёт в Париже.

«Новые импульс отношений Узбекистана и Франции, заданный историческим визитом президента Эммануэля Макрона в Самарканд, и растущий интерес французских компаний в Узбекистану означают, что нам необходимо сделать новый шаг в организации нашего делового сообщества и институционализировать наши структуры», — подчеркнула Орелия Бушез.

По её словам, создание Экономической палаты двух стран позволит отвечать на запросы как французских, так и узбекских представителей бизнеса.

Во время визита президента Макрона в Самарканд было выражено желание сделать Францию одним из ведущих экономических партнёров Узбекистана, как по объёму прямых иностранных инвестиций, так и по объёму и стоимости торговли, отмечалось на мероприятии. Экономическая палата, как ожидается, может помочь в достижении этой цели.

Председатель палаты Жоанна Голас рассказала, что когда количество членов Делового клуба Франция-Узбекистана достигло более 40 компаний из обеих стран, было решено трансформировать его в палату. Она подробнее остановилась о задачах новой организации.

Одна из них — сопровождение французского бизнеса в Узбекистане, а также узбекских компаний, желающих развивать связи с французскими компаниями, работающими в Узбекистане или во Франции.

«Мы являемся площадкой для дискуссий, для обмена информацией, для налаживания связей. Мы тоже являемся органом, который защищает интересы своих членов перед государственными органами Узбекистана и Франции. Кроме того, мы можем предложить более широкую палитру услуг, чем раньше, в качестве клуба, как настоящая [торговая] палата. Это может быть связь B2G, консалтинг, поддержка — чтобы по любому вопросу, проблеме, идее наши члены могли обращаться к нам», — сказала Жоанна Голас.

Экономическая палата также может оказать практическую помощь в создании бизнеса в Узбекистане. Сейчас в ней больше представителей от Франции, но, как отметили представители палаты, члены палаты от Узбекистана являются ценными и надёжными партнёрами для французских компаний. Они могут выступать в качестве консультантов для своих иностранных коллег.

Палата также пригласила компании Узбекистана присоединиться к ней в качестве членов и стать частью деловой сети. В неё сейчас входят такие компании, как Nurlikum Mining, Suez, Eurodmedex, Comtechoff, Novynex, Veolia, Thales, Veolia, Thales, Alstom и другие.