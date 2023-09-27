Во Дворце международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В нем приняли участие делегации министерств обороны Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла.

В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь, отметили в Минобороны.

Фото

минобороны, центком сша, центральная азия, южная азия

минобороны, центком сша, центральная азия, южная азия

минобороны, центком сша, центральная азия, южная азия

минобороны, центком сша, центральная азия, южная азия

минобороны, центком сша, центральная азия, южная азия

минобороны, центком сша, центральная азия, южная азия